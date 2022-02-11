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С понедельника Москва увеличит объемы плановой помощи в поликлиниках
С понедельника Москва увеличит объемы плановой помощи в поликлиниках - РИА Новости, 11.02.2022
С понедельника Москва увеличит объемы плановой помощи в поликлиниках
Москва с понедельника начнет увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:10
2022-02-11T10:10
2022-02-11T10:17
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва с понедельника начнет увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках", - написал он.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, здоровье - общество
10:10 11.02.2022 (обновлено: 10:17 11.02.2022)
С понедельника Москва увеличит объемы плановой помощи в поликлиниках
Собянин: с понедельника Москва начнет увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках