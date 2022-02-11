https://ria.ru/20220211/poliklinika-1772213294.html

С понедельника Москва увеличит объемы плановой помощи в поликлиниках

С понедельника Москва увеличит объемы плановой помощи в поликлиниках - РИА Новости, 11.02.2022

С понедельника Москва увеличит объемы плановой помощи в поликлиниках

Москва с понедельника начнет увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T10:10

2022-02-11T10:10

2022-02-11T10:17

общество

москва

сергей собянин

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва с понедельника начнет увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках", - написал он.

https://ria.ru/20220211/omikron-1772211952.html

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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, здоровье - общество