https://ria.ru/20220211/pogoda-1772194866.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 11.02.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода, местами небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T07:50

2022-02-11T07:50

2022-02-11T07:50

общество

москва

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня нас ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшие осадки, вероятность их крайне низка. Температура в Москве - 0 - плюс 2, по области - от минус 2 до плюс 3", - рассказал Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 743 миллиметра ртутного столба, что все ещё ниже нормы.

https://ria.ru/20220210/sinoptik-1772167404.html

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2022

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общество, москва