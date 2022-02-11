Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/pogoda-1772194866.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 11.02.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, местами небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T07:50
2022-02-11T07:50
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771775970_0:0:3582:2016_1920x0_80_0_0_2e49d05404993f00e375b49c37268f7e.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня нас ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшие осадки, вероятность их крайне низка. Температура в Москве - 0 - плюс 2, по области - от минус 2 до плюс 3", - рассказал Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 743 миллиметра ртутного столба, что все ещё ниже нормы.
https://ria.ru/20220210/sinoptik-1772167404.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771775970_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee7b2fea8e16aea5d4b7d5b021bf8a97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
07:50 11.02.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Москвичей в пятницу ожидают облачная погода, небольшие осадки и до плюс двух градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТеплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве
Теплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Теплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня нас ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшие осадки, вероятность их крайне низка. Температура в Москве - 0 - плюс 2, по области - от минус 2 до плюс 3", - рассказал Синенков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 21:11
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 14 февраля
Синоптик также сообщил, что ветер будет западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 743 миллиметра ртутного столба, что все ещё ниже нормы.
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала