https://ria.ru/20220211/pogibshiy-1772186910.html
На Камчатке нашли тело одного из погибших при крушении Ан-2
На Камчатке нашли тело одного из погибших при крушении Ан-2 - РИА Новости, 11.02.2022
На Камчатке нашли тело одного из погибших при крушении Ан-2
Спасатели нашли тело одного погибшего при крушении самолета Ан-2 на Камчатке, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T04:47
2022-02-11T04:47
2022-02-11T07:52
происшествия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Спасатели нашли тело одного погибшего при крушении самолета Ан-2 на Камчатке, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.Днем в пятницу очевидцы сообщили в оперативные службы, что наблюдали в окрестностях села Коряки Елизовского района падение Ан-2."На борту самолета находились два члена экипажа, один из них погиб, местонахождение второго уточняется. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидируют возгорание", – сообщили в МЧС, уточнив, что обнаружено только одно тело.Село Коряки Елизовского района находится в 49 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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происшествия, камчатский край
04:47 11.02.2022 (обновлено: 07:52 11.02.2022)
На Камчатке нашли тело одного из погибших при крушении Ан-2
На Камчатке нашли тело одного из погибших при крушении легкомоторного самолета Ан-2