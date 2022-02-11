https://ria.ru/20220211/pogibshiy-1772186910.html

На Камчатке нашли тело одного из погибших при крушении Ан-2

На Камчатке нашли тело одного из погибших при крушении Ан-2 - РИА Новости, 11.02.2022

На Камчатке нашли тело одного из погибших при крушении Ан-2

Спасатели нашли тело одного погибшего при крушении самолета Ан-2 на Камчатке, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T04:47

2022-02-11T04:47

2022-02-11T07:52

происшествия

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Спасатели нашли тело одного погибшего при крушении самолета Ан-2 на Камчатке, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.Днем в пятницу очевидцы сообщили в оперативные службы, что наблюдали в окрестностях села Коряки Елизовского района падение Ан-2."На борту самолета находились два члена экипажа, один из них погиб, местонахождение второго уточняется. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидируют возгорание", – сообщили в МЧС, уточнив, что обнаружено только одно тело.Село Коряки Елизовского района находится в 49 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20220114/samolet-1767773703.html

камчатский край

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происшествия, камчатский край