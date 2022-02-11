https://ria.ru/20220211/podrostok-1772331319.html

Подростка, пострадавшего от нападения с ножом в Мытищах, прооперировали

Подростка, пострадавшего от нападения с ножом в Мытищах, прооперировали - РИА Новости, 11.02.2022

Подростка, пострадавшего от нападения с ножом в Мытищах, прооперировали

Состояние школьника, пострадавшего от нападения с ножом со стороны сверстника в Мытищах, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:05

2022-02-11T17:05

2022-02-11T17:05

происшествия

ольга врадий

мытищи

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Состояние школьника, пострадавшего от нападения с ножом со стороны сверстника в Мытищах, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве Московской области."Пострадавший был госпитализирован в Московскую областную больницу имени проф. Розанова В.Н., проведена операция. В настоящий момент его состояние оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщили в региональном ведомстве.Ранее в школе в Мытищах произошел конфликт между двумя учениками, один ударил другого ножом в область ключицы, пострадавший госпитализирован, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.

https://ria.ru/20220211/shkolnik-1772241859.html

мытищи

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происшествия, ольга врадий, мытищи, следственный комитет россии (ск рф)