https://ria.ru/20220211/pistolet-1772334784.html

Назван худший пистолет в истории

В США назвали худший пистолет в истории - РИА Новости, 11.02.2022

Назван худший пистолет в истории

Японский пистолет Намбу можно назвать худшим в истории, пишет колумнист Брент Иствуд в статье для портала 19fortyfive. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:17

2022-02-11T17:17

2022-02-11T17:50

в мире

япония

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Японский пистолет Намбу можно назвать худшим в истории, пишет колумнист Брент Иствуд в статье для портала 19fortyfive."Одного беглого взгляда достаточно, чтобы задаться вопросом: как такой пистолет мог стать стандартом в японской армии? Он просто уродливо выглядит. Его финальные образцы эпохи Второй мировой было опасно носить. Он походил на немецкий пистолет Люгера, только без его качества", — пишет автор.По словам Иствуда, оружие перезаряжалось с чрезвычайным трудом, его часто клинило. Также обладатели пистолета Номбу часто сталкивались с непроизвольной стрельбой.Как пишет журналист, размеры и легкость оружия только повредили пистолету, поскольку он часто ломался при попытках разобрать и собрать его.Пистолет Намбу состоял на вооружении японских войск в первой половине XX века. Всего были разработаны три варианта: Тип А, Тип B и Тип 14. Магазин пистолета вмещал восемь патронов, само оружие весило 800 граммов.

https://ria.ru/20220206/tank-1771303890.html

япония

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в мире, япония