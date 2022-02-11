https://ria.ru/20220211/peskov-1772392600.html

Песков анонсировал разговор Путина и Байдена

Песков анонсировал разговор Путина и Байдена - РИА Новости, 12.02.2022

Песков анонсировал разговор Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют вновь провести телефонные переговоры, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-11T23:45

2022-02-11T23:45

2022-02-12T08:27

в мире

владимир путин

джо байден

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют вновь провести телефонные переговоры, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Он уточнил, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".В Белом доме подтвердили информацию о просьбе Вашингтона.Ранее в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что Байден может вновь поговорить с Путиным. При этом чиновник отказался уточнять другие детали.В последний раз российский и американский президенты говорили по телефону в конце минувшего года. Кроме того, в начале декабря у них прошли переговоры в формате видеоконференции.Главными темами этих контактов стали вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта и предоставления юридических гарантий обеспечения безопасности России.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, владимир путин, джо байден, дмитрий песков