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Песков анонсировал разговор Путина и Байдена
Песков анонсировал разговор Путина и Байдена - РИА Новости, 12.02.2022
Песков анонсировал разговор Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют вновь провести телефонные переговоры, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-11T23:45
2022-02-11T23:45
2022-02-12T08:27
в мире
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют вновь провести телефонные переговоры, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Он уточнил, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".В Белом доме подтвердили информацию о просьбе Вашингтона.Ранее в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что Байден может вновь поговорить с Путиным. При этом чиновник отказался уточнять другие детали.В последний раз российский и американский президенты говорили по телефону в конце минувшего года. Кроме того, в начале декабря у них прошли переговоры в формате видеоконференции.Главными темами этих контактов стали вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта и предоставления юридических гарантий обеспечения безопасности России.
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в мире, владимир путин, джо байден, дмитрий песков
23:45 11.02.2022 (обновлено: 08:27 12.02.2022)
Песков анонсировал разговор Путина и Байдена
Пресс-секретарь Песков: разговор Путина и Байдена состоится вечером 12 февраля
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют вновь провести телефонные переговоры, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", — добавил пресс-секретарь.
Он уточнил, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".
В Белом доме подтвердили информацию о просьбе Вашингтона.
Ранее в пятницу советник президента США
по национальной безопасности Джейк Салливан
также сообщил, что Байден может вновь поговорить с Путиным. При этом чиновник отказался уточнять другие детали.
В последний раз российский и американский президенты говорили по телефону в конце минувшего года. Кроме того, в начале декабря у них прошли переговоры в формате видеоконференции.
Главными темами этих контактов стали вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта и предоставления юридических гарантий обеспечения безопасности России
.