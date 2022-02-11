https://ria.ru/20220211/peskov-1772253801.html

На Западе есть проблемы с прочтением Минских соглашений, заявил Песков

На Западе есть проблемы с прочтением Минских соглашений, заявил Песков - РИА Новости, 11.02.2022

На Западе есть проблемы с прочтением Минских соглашений, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о географических "ошибках" западных политиков про Россию. Он связал с этим такие оплошности и... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:31

2022-02-11T12:31

2022-02-11T12:48

минские соглашения

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о географических "ошибках" западных политиков про Россию. Он связал с этим такие оплошности и неточности, "которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны наших оппонентов"."Отсюда неспособность очень квалифицированных, высокопоставленных политсоветников глав государств минской четвёртки прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание. Вот мы с вами, например, все стали свидетелем того, как вчера опять, к сожалению, безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников нормандской четвёртки", - отметил Песков.По его словам, такая ситуация - реальность, в которой приходится работать и отставить свою позицию, одна надежда - на дипломатов и то, что они "проактивно продолжат отстаивать дальше наши интересы и терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам".

https://ria.ru/20220211/soglasheniya-1772254038.html

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минские соглашения, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр