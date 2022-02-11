Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/peskov-1772253801.html
На Западе есть проблемы с прочтением Минских соглашений, заявил Песков
На Западе есть проблемы с прочтением Минских соглашений, заявил Песков - РИА Новости, 11.02.2022
На Западе есть проблемы с прочтением Минских соглашений, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о географических "ошибках" западных политиков про Россию. Он связал с этим такие оплошности и... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:31
2022-02-11T12:48
минские соглашения
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149024/42/1490244243_0:40:3336:1917_1920x0_80_0_0_82b7d5fd663117dfdc9191ba1c738e4a.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о географических "ошибках" западных политиков про Россию. Он связал с этим такие оплошности и неточности, "которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны наших оппонентов"."Отсюда неспособность очень квалифицированных, высокопоставленных политсоветников глав государств минской четвёртки прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание. Вот мы с вами, например, все стали свидетелем того, как вчера опять, к сожалению, безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников нормандской четвёртки", - отметил Песков.По его словам, такая ситуация - реальность, в которой приходится работать и отставить свою позицию, одна надежда - на дипломатов и то, что они "проактивно продолжат отстаивать дальше наши интересы и терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам".
https://ria.ru/20220211/soglasheniya-1772254038.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149024/42/1490244243_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1cf17094172cf9053c980b6de51e983f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минские соглашения, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:31 11.02.2022 (обновлено: 12:48 11.02.2022)
 
На Западе есть проблемы с прочтением Минских соглашений, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: на Западе испытывают проблемы с прочтением Минских соглашений

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЖители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам
Жители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Жители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о географических "ошибках" западных политиков про Россию. Он связал с этим такие оплошности и неточности, "которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны наших оппонентов".
"Отсюда неспособность очень квалифицированных, высокопоставленных политсоветников глав государств минской четвёртки прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание. Вот мы с вами, например, все стали свидетелем того, как вчера опять, к сожалению, безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников нормандской четвёртки", - отметил Песков.
По его словам, такая ситуация - реальность, в которой приходится работать и отставить свою позицию, одна надежда - на дипломатов и то, что они "проактивно продолжат отстаивать дальше наши интересы и терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 12:31
Украина делает все, чтобы не выполнять Минские соглашения, заявил Песков
 
Минские соглашенияДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала