https://ria.ru/20220211/peskov-1772253801.html
На Западе есть проблемы с прочтением Минских соглашений, заявил Песков
На Западе есть проблемы с прочтением Минских соглашений, заявил Песков - РИА Новости, 11.02.2022
На Западе есть проблемы с прочтением Минских соглашений, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о географических "ошибках" западных политиков про Россию. Он связал с этим такие оплошности и... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:31
2022-02-11T12:31
2022-02-11T12:48
минские соглашения
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о географических "ошибках" западных политиков про Россию. Он связал с этим такие оплошности и неточности, "которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны наших оппонентов"."Отсюда неспособность очень квалифицированных, высокопоставленных политсоветников глав государств минской четвёртки прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание. Вот мы с вами, например, все стали свидетелем того, как вчера опять, к сожалению, безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников нормандской четвёртки", - отметил Песков.По его словам, такая ситуация - реальность, в которой приходится работать и отставить свою позицию, одна надежда - на дипломатов и то, что они "проактивно продолжат отстаивать дальше наши интересы и терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам".
https://ria.ru/20220211/soglasheniya-1772254038.html
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минские соглашения, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:31 11.02.2022 (обновлено: 12:48 11.02.2022)
На Западе есть проблемы с прочтением Минских соглашений, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: на Западе испытывают проблемы с прочтением Минских соглашений