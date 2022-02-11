https://ria.ru/20220211/peregovory-1772338004.html

Киев предлагает посредников из ОБСЕ для диалога с ДНР и ЛНР, заявил Козак

Киев предлагает посредников из ОБСЕ для диалога с ДНР и ЛНР, заявил Козак - РИА Новости, 11.02.2022

Киев предлагает посредников из ОБСЕ для диалога с ДНР и ЛНР, заявил Козак

Киев предлагает посредников для диалога с ЛНР и ДНР, в частности, со стороны ОБСЕ, а также закрепить итоги переговоров через "нормандский формат", что... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:29

2022-02-11T17:29

2022-02-11T17:29

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Киев предлагает посредников для диалога с ЛНР и ДНР, в частности, со стороны ОБСЕ, а также закрепить итоги переговоров через "нормандский формат", что невозможно, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Украинская сторона сказала, что... этот разговор (с ДНР и ЛНР) возможен только через посредников, что чуть ли не действующий председатель ОБСЕ должен быть посредником между Киевом и Донбассом, а возникающие разногласия должны приниматься в нормандском формате... в нормандском формате должно приниматься окончательное решение, что тоже невозможно, не предусмотрено никакими документами", - сказал Козак журналистам по итогам переговоров советников в нормандском формате в Берлине.Он отметил, что в "нормандском формате" иностранные государства не могут диктовать украинским законодателям поправки в конституцию, они могут стать только итогом договоренностей между самими украинцами."Украинские коллеги предлагают перенести окончательные все решения по этим вопросам в нормандский формат, с тем чтобы... им выдали рецепт, каким образом урегулировать конфликт на Донбассе в виде поправок в Конституцию... что алогично, недопустимо", - подчеркнул он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/kozak-1772208317.html

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в мире, россия, франция, киев, оон, обсе, ситуация в днр и лнр