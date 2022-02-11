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В офисе Зеленского рассчитывают на продолжение переговоров
В офисе Зеленского рассчитывают на продолжение переговоров - РИА Новости, 11.02.2022
В офисе Зеленского рассчитывают на продолжение переговоров
Работа "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе разблокирована, о чем говорят встречи на уровне советников глав государств, которые будут в РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:30
2022-02-11T15:48
украина
в мире
андрей ермак
ситуация в днр и лнр
"нормандская четверка"
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Работа "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе разблокирована, о чем говорят встречи на уровне советников глав государств, которые будут в дальнейшем происходить часто, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.Очередной раунд переговоров на уровне политсоветников продолжался в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января. По их итогам Ермак заявил, что стороны не смогли прийти к совместному документу, но подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе."Это уже вторая за последние две недели встреча политических советников. Мы можем говорить, что процесс работы "нормандского формата" разблокирован, он продолжается. Я думаю, что сейчас эти встречи будут проходить в очень частом режиме", - сказал Ермак на заседании конгресса местных и региональных властей, который проходит в Харькове в пятницу.Он отметил, что главным достижением встреч советников является пока тот факт, что стороны заинтересованы в продолжении диалога. "Самое главное, что этот процесс переговорный продолжается. Украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию касательно всех вопросов, так будет и в дальнейшем. Рассчитываем, что такое же отношение будет у всех сторон этого процесса", - подчеркнул Ермак.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20220211/vstrecha-1772180988.html
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украина, в мире, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка"
14:30 11.02.2022 (обновлено: 15:48 11.02.2022)
 
В офисе Зеленского рассчитывают на продолжение переговоров

Глава офиса Зеленского Ермак: работа нормандского формата разблокирована и продолжится

© AP Photo / Efrem LukatskyВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид Киева
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Работа "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе разблокирована, о чем говорят встречи на уровне советников глав государств, которые будут в дальнейшем происходить часто, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Очередной раунд переговоров на уровне политсоветников продолжался в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января. По их итогам Ермак заявил, что стороны не смогли прийти к совместному документу, но подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции после участия во встрече политсоветников нормандского формата в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 02:09
Козак: встреча в "нормандском формате" закончилась безрезультатно
"Это уже вторая за последние две недели встреча политических советников. Мы можем говорить, что процесс работы "нормандского формата" разблокирован, он продолжается. Я думаю, что сейчас эти встречи будут проходить в очень частом режиме", - сказал Ермак на заседании конгресса местных и региональных властей, который проходит в Харькове в пятницу.
Он отметил, что главным достижением встреч советников является пока тот факт, что стороны заинтересованы в продолжении диалога. "Самое главное, что этот процесс переговорный продолжается. Украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию касательно всех вопросов, так будет и в дальнейшем. Рассчитываем, что такое же отношение будет у всех сторон этого процесса", - подчеркнул Ермак.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 02:23
Глава офиса Зеленского прокомментировал минские договоренности
 
УкраинаВ миреАндрей ЕрмакСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"
 
 
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