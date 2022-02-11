14:30 11.02.2022 (обновлено: 15:48 11.02.2022)
В офисе Зеленского рассчитывают на продолжение переговоров
Глава офиса Зеленского Ермак: работа нормандского формата разблокирована и продолжится
© AP Photo / Efrem LukatskyВид Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид Киева
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Работа "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе разблокирована, о чем говорят встречи на уровне советников глав государств, которые будут в дальнейшем происходить часто, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Очередной раунд переговоров на уровне политсоветников продолжался в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января. По их итогам Ермак заявил, что стороны не смогли прийти к совместному документу, но подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
"Это уже вторая за последние две недели встреча политических советников. Мы можем говорить, что процесс работы "нормандского формата" разблокирован, он продолжается. Я думаю, что сейчас эти встречи будут проходить в очень частом режиме", - сказал Ермак на заседании конгресса местных и региональных властей, который проходит в Харькове в пятницу.
Он отметил, что главным достижением встреч советников является пока тот факт, что стороны заинтересованы в продолжении диалога. "Самое главное, что этот процесс переговорный продолжается. Украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию касательно всех вопросов, так будет и в дальнейшем. Рассчитываем, что такое же отношение будет у всех сторон этого процесса", - подчеркнул Ермак.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.