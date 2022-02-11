https://ria.ru/20220211/peregovory-1772286985.html

В офисе Зеленского рассчитывают на продолжение переговоров

В офисе Зеленского рассчитывают на продолжение переговоров - РИА Новости, 11.02.2022

В офисе Зеленского рассчитывают на продолжение переговоров

Работа "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе разблокирована, о чем говорят встречи на уровне советников глав государств, которые будут в РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:30

2022-02-11T14:30

2022-02-11T15:48

украина

в мире

андрей ермак

ситуация в днр и лнр

"нормандская четверка"

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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Работа "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе разблокирована, о чем говорят встречи на уровне советников глав государств, которые будут в дальнейшем происходить часто, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.Очередной раунд переговоров на уровне политсоветников продолжался в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января. По их итогам Ермак заявил, что стороны не смогли прийти к совместному документу, но подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе."Это уже вторая за последние две недели встреча политических советников. Мы можем говорить, что процесс работы "нормандского формата" разблокирован, он продолжается. Я думаю, что сейчас эти встречи будут проходить в очень частом режиме", - сказал Ермак на заседании конгресса местных и региональных властей, который проходит в Харькове в пятницу.Он отметил, что главным достижением встреч советников является пока тот факт, что стороны заинтересованы в продолжении диалога. "Самое главное, что этот процесс переговорный продолжается. Украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию касательно всех вопросов, так будет и в дальнейшем. Рассчитываем, что такое же отношение будет у всех сторон этого процесса", - подчеркнул Ермак.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20220211/vstrecha-1772180988.html

https://ria.ru/20220211/minsk-2-1772181502.html

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украина, в мире, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка"