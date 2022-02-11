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Министр обороны Британии прибыл с официальным визитом в Москву

Министр обороны Британии прибыл с официальным визитом в Москву - РИА Новости, 11.02.2022

Министр обороны Британии прибыл с официальным визитом в Москву

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, говорится в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:27

2022-02-11T12:27

2022-02-11T12:32

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бен уоллес

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, говорится в Telegram-аккаунте посольства Британии в Москве."Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву, где проведет переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.

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