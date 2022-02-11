https://ria.ru/20220211/perebroska-1772206479.html

Полянский прокомментировал переброску военных НАТО в Восточную Европу

Полянский прокомментировал переброску военных НАТО в Восточную Европу - РИА Новости, 11.02.2022

Полянский прокомментировал переброску военных НАТО в Восточную Европу

Россия решительно осуждает переброску военных США и их союзников в Восточную Европу, это шаг в неверном направлении, который может вызвать кризисную ситуацию,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:33

2022-02-11T09:33

2022-02-11T10:14

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ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия решительно осуждает переброску военных США и их союзников в Восточную Европу, это шаг в неверном направлении, который может вызвать кризисную ситуацию, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее 3 тысячи военных США отправились в Германию, Польшу и Румынию на усиление восточного фланга НАТО."Что касается переброски американцами и их союзниками своих военных в Восточную Европу, то мы решительно осуждаем эту политику", - сказал Полянский.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>

https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html

россия

восточная европа

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в мире, нато, россия, восточная европа, дмитрий полянский, оон