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Полянский прокомментировал переброску военных НАТО в Восточную Европу
Полянский прокомментировал переброску военных НАТО в Восточную Европу - РИА Новости, 11.02.2022
Полянский прокомментировал переброску военных НАТО в Восточную Европу
Россия решительно осуждает переброску военных США и их союзников в Восточную Европу, это шаг в неверном направлении, который может вызвать кризисную ситуацию,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:33
2022-02-11T10:14
в мире
нато
россия
восточная европа
дмитрий полянский
оон
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ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия решительно осуждает переброску военных США и их союзников в Восточную Европу, это шаг в неверном направлении, который может вызвать кризисную ситуацию, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее 3 тысячи военных США отправились в Германию, Польшу и Румынию на усиление восточного фланга НАТО."Что касается переброски американцами и их союзниками своих военных в Восточную Европу, то мы решительно осуждаем эту политику", - сказал Полянский.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского &gt;&gt;
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в мире, нато, россия, восточная европа, дмитрий полянский, оон
09:33 11.02.2022 (обновлено: 10:14 11.02.2022)
 
Полянский прокомментировал переброску военных НАТО в Восточную Европу

Первый зампостпреда при ООН Полянский счел усиление НАТО в Восточной Европе неверным шагом

© REUTERS / Ints Kalnins/File PhotoФлаг НАТО во время учений в Латвии
Флаг НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Ints Kalnins/File Photo
Флаг НАТО во время учений в Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия решительно осуждает переброску военных США и их союзников в Восточную Европу, это шаг в неверном направлении, который может вызвать кризисную ситуацию, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее 3 тысячи военных США отправились в Германию, Польшу и Румынию на усиление восточного фланга НАТО.
"Что касается переброски американцами и их союзниками своих военных в Восточную Европу, то мы решительно осуждаем эту политику", - сказал Полянский.
"Мы считаем, что это шаги в неверном направлении, которые вместо разрядки ситуации приводят к нагнетанию обстановки, могут спровоцировать кризисные ситуации, которых мы все хотели бы избежать", - подчеркнул он.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
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В миреНАТОРоссияВосточная ЕвропаДмитрий ПолянскийООН
 
 
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