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Козак: Киев "взял паузу" по вопросу переговоров в контактной группе
Козак: Киев "взял паузу" по вопросу переговоров в контактной группе - РИА Новости, 11.02.2022
Козак: Киев "взял паузу" по вопросу переговоров в контактной группе
Представители Украины на переговорах советников "нормандского формата" в Берлине "взяли молчаливую паузу" по вопросу о возможных инициативах в переговорах в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T03:38
2022-02-11T03:38
в мире
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Представители Украины на переговорах советников "нормандского формата" в Берлине "взяли молчаливую паузу" по вопросу о возможных инициативах в переговорах в контактной группе, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Я призвал украинцев, если появятся какие-то идеи и мысли, чтобы продвигаться по выполнению минских соглашений, чтобы они (в этом случае) созвали немедленно внеочередное заседание контактной группы через три недели, привнесли свои предложения о будущем статусе Донбасса, либо отреагировали на предложения Донбасса. Украина взяла молчаливую паузу для того, чтобы подумать", - сказал он на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи советников "нормандской четверки".По его словам, представители РФ, Франции и Германии договорились "на словах, без оформления письменных итогов" мониторить поведение Украины и при необходимости, если будут выявлены какие-то разногласия между представителями Донбасса и представителями правительства Украины, "вмешаться, чтобы оказаться содействие, чтобы стороны договорились".
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в мире, россия, франция, германия, украина
03:38 11.02.2022
 
Козак: Киев "взял паузу" по вопросу переговоров в контактной группе

Замглавы АП Козак: Киев "взял молчаливую паузу" по вопросу переговоров в контактной группе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Представители Украины на переговорах советников "нормандского формата" в Берлине "взяли молчаливую паузу" по вопросу о возможных инициативах в переговорах в контактной группе, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Я призвал украинцев, если появятся какие-то идеи и мысли, чтобы продвигаться по выполнению минских соглашений, чтобы они (в этом случае) созвали немедленно внеочередное заседание контактной группы через три недели, привнесли свои предложения о будущем статусе Донбасса, либо отреагировали на предложения Донбасса. Украина взяла молчаливую паузу для того, чтобы подумать", - сказал он на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи советников "нормандской четверки".
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
03:27
Козак: в Берлине не поднимался вопрос о саммите "нормандского формата"
По его словам, представители РФ, Франции и Германии договорились "на словах, без оформления письменных итогов" мониторить поведение Украины и при необходимости, если будут выявлены какие-то разногласия между представителями Донбасса и представителями правительства Украины, "вмешаться, чтобы оказаться содействие, чтобы стороны договорились".
 
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