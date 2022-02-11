https://ria.ru/20220211/pauza-1772184926.html

Козак: Киев "взял паузу" по вопросу переговоров в контактной группе

Козак: Киев "взял паузу" по вопросу переговоров в контактной группе - РИА Новости, 11.02.2022

Козак: Киев "взял паузу" по вопросу переговоров в контактной группе

Представители Украины на переговорах советников "нормандского формата" в Берлине "взяли молчаливую паузу" по вопросу о возможных инициативах в переговорах в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T03:38

2022-02-11T03:38

2022-02-11T03:38

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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Представители Украины на переговорах советников "нормандского формата" в Берлине "взяли молчаливую паузу" по вопросу о возможных инициативах в переговорах в контактной группе, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Я призвал украинцев, если появятся какие-то идеи и мысли, чтобы продвигаться по выполнению минских соглашений, чтобы они (в этом случае) созвали немедленно внеочередное заседание контактной группы через три недели, привнесли свои предложения о будущем статусе Донбасса, либо отреагировали на предложения Донбасса. Украина взяла молчаливую паузу для того, чтобы подумать", - сказал он на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи советников "нормандской четверки".По его словам, представители РФ, Франции и Германии договорились "на словах, без оформления письменных итогов" мониторить поведение Украины и при необходимости, если будут выявлены какие-то разногласия между представителями Донбасса и представителями правительства Украины, "вмешаться, чтобы оказаться содействие, чтобы стороны договорились".

https://ria.ru/20220211/sammit-1772184456.html

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в мире, россия, франция, германия, украина