https://ria.ru/20220211/pauza-1772184926.html
Козак: Киев "взял паузу" по вопросу переговоров в контактной группе
Козак: Киев "взял паузу" по вопросу переговоров в контактной группе - РИА Новости, 11.02.2022
Козак: Киев "взял паузу" по вопросу переговоров в контактной группе
Представители Украины на переговорах советников "нормандского формата" в Берлине "взяли молчаливую паузу" по вопросу о возможных инициативах в переговорах в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T03:38
2022-02-11T03:38
2022-02-11T03:38
в мире
россия
франция
германия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766786637_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_3f81a4be2c0c902ea8abe55415b79eb0.jpg
БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Представители Украины на переговорах советников "нормандского формата" в Берлине "взяли молчаливую паузу" по вопросу о возможных инициативах в переговорах в контактной группе, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Я призвал украинцев, если появятся какие-то идеи и мысли, чтобы продвигаться по выполнению минских соглашений, чтобы они (в этом случае) созвали немедленно внеочередное заседание контактной группы через три недели, привнесли свои предложения о будущем статусе Донбасса, либо отреагировали на предложения Донбасса. Украина взяла молчаливую паузу для того, чтобы подумать", - сказал он на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи советников "нормандской четверки".По его словам, представители РФ, Франции и Германии договорились "на словах, без оформления письменных итогов" мониторить поведение Украины и при необходимости, если будут выявлены какие-то разногласия между представителями Донбасса и представителями правительства Украины, "вмешаться, чтобы оказаться содействие, чтобы стороны договорились".
https://ria.ru/20220211/sammit-1772184456.html
россия
франция
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766786637_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_e03f89e0bd9f723f519bce24c47e4076.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, германия, украина
Козак: Киев "взял паузу" по вопросу переговоров в контактной группе
Замглавы АП Козак: Киев "взял молчаливую паузу" по вопросу переговоров в контактной группе