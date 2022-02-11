https://ria.ru/20220211/park-1772338907.html

Немецкого депутата раскритиковали из-за желания построить "русский сад"

Немецкого депутата раскритиковали из-за желания построить "русский сад" - РИА Новости, 11.02.2022

Немецкого депутата раскритиковали из-за желания построить "русский сад"

Депутат бундестага из Берлина от партии христианских демократов Марио Чая предложил построить в своем округе "русский сад", однако местные власти видят проблему РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:33

2022-02-11T17:33

2022-02-11T17:33

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берлин (город)

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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Депутат бундестага из Берлина от партии христианских демократов Марио Чая предложил построить в своем округе "русский сад", однако местные власти видят проблему в том, что деньги на проект могут поступить от России, сообщает радиостанция RBB.По данным радио, Марио Чая в январе обратился к властям берлинского округа Марцан-Хеллерсдорф с предложением построить парк, строительство которого мог бы финансировать Российский дом культуры в Берлине. В городе существуют и другие тематические сады по странам, соответствующие государства поддержали их создание взносами, отметил Чая.Однако, как отмечает RBB, бургомистр округа от социал-демократов Гордон Лемм видит "проблему" в том, что российская организация потенциально может выделить средства "во время конфликта Украины и России". "В нынешней ситуации я ожидаю некоторого чутья, что такие вещи могут быть истолкованы как знаки и приобрести политический окрас", - сказал Лемм.Сам Чая считает, что подобный культурный проект наоборот мог бы способствовать снятию напряженности. "В нашем округе проживают 35 тысяч немцев из России. В любом случае, у Германии и России очень тесные отношения", - заявил Чая радиостанции.При этом политик отмечает, что конкретной концепции для парка пока нет и место его будущего расположения тоже не определено. Одна из возможных идей для проекта - сад с растениями из разных полос России.В Берлине уже есть несколько тематических садов. Так, в проект "Сады мира" входят английский, японский, балийский сад и другие.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220211/berbok-1772322843.html

https://ria.ru/20220209/otmena-1771914446.html

https://ria.ru/20220209/zapad-1771755835.html

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россия, в мире, германия, берлин (город)