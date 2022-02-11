Немецкого депутата раскритиковали из-за желания построить "русский сад"
Немецкого депутата Чая раскритиковали из-за желания построить парк при поддержке России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Депутат бундестага из Берлина от партии христианских демократов Марио Чая предложил построить в своем округе "русский сад", однако местные власти видят проблему в том, что деньги на проект могут поступить от России, сообщает радиостанция RBB.
По данным радио, Марио Чая в январе обратился к властям берлинского округа Марцан-Хеллерсдорф с предложением построить парк, строительство которого мог бы финансировать Российский дом культуры в Берлине. В городе существуют и другие тематические сады по странам, соответствующие государства поддержали их создание взносами, отметил Чая.
Однако, как отмечает RBB, бургомистр округа от социал-демократов Гордон Лемм видит "проблему" в том, что российская организация потенциально может выделить средства "во время конфликта Украины и России". "В нынешней ситуации я ожидаю некоторого чутья, что такие вещи могут быть истолкованы как знаки и приобрести политический окрас", - сказал Лемм.
При этом политик отмечает, что конкретной концепции для парка пока нет и место его будущего расположения тоже не определено. Одна из возможных идей для проекта - сад с растениями из разных полос России.
В Берлине уже есть несколько тематических садов. Так, в проект "Сады мира" входят английский, японский, балийский сад и другие.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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