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В ЕС настаивают на рассмотрении Россией общего ответа на письмо Лаврова
В ЕС настаивают на рассмотрении Россией общего ответа на письмо Лаврова - РИА Новости, 11.02.2022
В ЕС настаивают на рассмотрении Россией общего ответа на письмо Лаврова
ЕС настаивает на рассмотрении Россией общего ответа союза на письмо главы российского МИД Сергея Лаврова, надеется, что будет учтена суть письма, а не его... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:28
2022-02-11T15:28
в мире
евросоюз
брюссель
россия
сергей лавров
жозеп боррель
обсе
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. ЕС настаивает на рассмотрении Россией общего ответа союза на письмо главы российского МИД Сергея Лаврова, надеется, что будет учтена суть письма, а не его форма, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано."Мы заняли четкую позицию. Страны-члены Евросоюза получили письма с некоторыми требованиями и вопросами. Мы решили ответить министру Сергею Лаврову вместе общим письмом, подписанным (главой дипломатии ЕС Жозепом - ред.) Боррелем.", - сказал он на брифинге в Брюсселе."Я не знаю, читал ли (глава МИД РФ Сергей – ред.) Лавров этот ответ на момент, когда он высказался по его форме. Но я полагаю, что если сторона заинтересована в разрешении конфликта дипломатическими усилиями, как это и должно происходить в наши дни в 2022 году, то она не будет сосредотачиваться на форме, а изучит содержание и подумает над предложениями", - добавил он.Стано отметил, что "в письме, переданном от имени главы дипломатии ЕС, содержится послание всех 27 государств-членов ЕС".Глава МИД России направил письма странам-членам ОБСЕ с просьбой проинформировать, как конкретно правительство каждой страны намерено выполнять обязательство по неделимости безопасности на практике в современных условиях, а также дать ответ на вопрос о том, как партнеры РФ понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности.В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал российской стороне коллективный ответ стран ЕС на письмо главы российского МИД.Сергей Лавров ранее заявил, что, если ЕС даст только коллективный ответ на запрос РФ о неделимости безопасности, разговор не получится. По словам российского министра, нужна реакция каждой страны отдельно.
https://ria.ru/20220209/zapad-1771755835.html
https://ria.ru/20220211/bezopasnost-1772220537.html
https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html
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в мире, евросоюз, брюссель, россия, сергей лавров, жозеп боррель, обсе
15:28 11.02.2022
 
В ЕС настаивают на рассмотрении Россией общего ответа на письмо Лаврова

В ЕС настаивают на рассмотрении Россией коллективного ответа на письмо главы МИД Лаврова

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. ЕС настаивает на рассмотрении Россией общего ответа союза на письмо главы российского МИД Сергея Лаврова, надеется, что будет учтена суть письма, а не его форма, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
"Мы заняли четкую позицию. Страны-члены Евросоюза получили письма с некоторыми требованиями и вопросами. Мы решили ответить министру Сергею Лаврову вместе общим письмом, подписанным (главой дипломатии ЕС Жозепом - ред.) Боррелем.", - сказал он на брифинге в Брюсселе.
Государственный секретарь Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по международным делам и безопасности Жозеп Боррель после совместной пресс-конференции в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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"Я не знаю, читал ли (глава МИД РФ Сергей – ред.) Лавров этот ответ на момент, когда он высказался по его форме. Но я полагаю, что если сторона заинтересована в разрешении конфликта дипломатическими усилиями, как это и должно происходить в наши дни в 2022 году, то она не будет сосредотачиваться на форме, а изучит содержание и подумает над предложениями", - добавил он.
Стано отметил, что "в письме, переданном от имени главы дипломатии ЕС, содержится послание всех 27 государств-членов ЕС".
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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Глава МИД Финляндии оценил предложения России по гарантиям безопасности
Глава МИД России направил письма странам-членам ОБСЕ с просьбой проинформировать, как конкретно правительство каждой страны намерено выполнять обязательство по неделимости безопасности на практике в современных условиях, а также дать ответ на вопрос о том, как партнеры РФ понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности.
В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал российской стороне коллективный ответ стран ЕС на письмо главы российского МИД.
Сергей Лавров ранее заявил, что, если ЕС даст только коллективный ответ на запрос РФ о неделимости безопасности, разговор не получится. По словам российского министра, нужна реакция каждой страны отдельно.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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В миреЕвросоюзБрюссельРоссияСергей ЛавровЖозеп БоррельОБСЕ
 
 
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