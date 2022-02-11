В Подмосковье назвали самые популярные места для отдыха 14 февраля
Историческая часть города Коломны
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Комитет по туризму Московской области представил топ-10 мест, где можно отдохнуть со своей второй половиной в День влюблённых.
"Для тех, кто хочет по-особенному провести этот день, комитет по туризму Московской области составил подборку самых романтичных мест региона, располагающих к свиданиям не меньше, чем атмосфера Венеции или Парижа", - говорится в сообщении ведомства.
Так, например, в Дмитровском округе аэроклуб "Аэровальс" предлагает всем парам час полёта на воздушном шаре, а в конце мероприятия - посвящение в воздухоплаватели с шампанским и шоколадом, рассказали в пресс-службе. По данным систем бронирования отелей, средняя стоимость одной ночевки в Дмитрове составит около 3 тысяч рублей с одного человека.
Ещё одно воздушное путешествие влюблённые могут провести в Серпухове - на легкомоторном самолете от авиацентра "Полетаем". А в местном историко-художественном музее 13 февраля пройдёт мастер-класс по изготовлению валентинок с помощью особой техники складывания бумаги, добавили в комитете по туризму Подмосковья. Стоимость ночевки в Серпухове, по данным систем бронирования, варьируется от 700 рублей до порядка 6 тысяч рублей с человека.
Еще один мастер-класс по изготовлению валентинок можно посетить в музее "Новый Иерусалим" в Истре.
Для любителей прогуляться на свежем воздухе популярными направлениями являются Усадьба Середникова в Солнечногорском округе, парк в усадьбе Дубровицы в Подольске, который посещали члены царской семьи, указали в пресс-релизе. Средняя стоимость ночевки, по данным систем бронирования, составит около трёх тысяч рублей с человека.
В Коломне всем влюблённым предлагают посетить кемпинг "У Кремля" - есть как отдельные стоянки, так и гостевые домики. В Можайском городском округе предлагают провести ночь на экоранчо "Алексеевка". Влюблённые могут переночевать как в домиках на деревьях, так и в основном корпусе с интерьером в альпийской стилистике, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Подмосковья.
Самыми романтичными отелями, по данным ведомства, считаются парк-отель "Орловский" с необычными люксовыми номерами "Алиса в стране чудес", "Пабло Пикассо", "Энди Уорхол", а также загородный отель "Ареал" в альпийской стилистике.