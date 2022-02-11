https://ria.ru/20220211/otdykh-1772333262.html

В Подмосковье назвали самые популярные места для отдыха 14 февраля

В Подмосковье назвали самые популярные места для отдыха 14 февраля - РИА Новости, 11.02.2022

В Подмосковье назвали самые популярные места для отдыха 14 февраля

Комитет по туризму Московской области представил топ-10 мест, где можно отдохнуть со своей второй половиной в День влюблённых. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:12

2022-02-11T17:12

2022-02-11T17:12

новости подмосковья

коломна

серпухов

новости - туризм

московская область (подмосковье)

день святого валентина

дмитров

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Комитет по туризму Московской области представил топ-10 мест, где можно отдохнуть со своей второй половиной в День влюблённых.Так, например, в Дмитровском округе аэроклуб "Аэровальс" предлагает всем парам час полёта на воздушном шаре, а в конце мероприятия - посвящение в воздухоплаватели с шампанским и шоколадом, рассказали в пресс-службе. По данным систем бронирования отелей, средняя стоимость одной ночевки в Дмитрове составит около 3 тысяч рублей с одного человека.Ещё одно воздушное путешествие влюблённые могут провести в Серпухове - на легкомоторном самолете от авиацентра "Полетаем". А в местном историко-художественном музее 13 февраля пройдёт мастер-класс по изготовлению валентинок с помощью особой техники складывания бумаги, добавили в комитете по туризму Подмосковья. Стоимость ночевки в Серпухове, по данным систем бронирования, варьируется от 700 рублей до порядка 6 тысяч рублей с человека.Еще один мастер-класс по изготовлению валентинок можно посетить в музее "Новый Иерусалим" в Истре.Для любителей прогуляться на свежем воздухе популярными направлениями являются Усадьба Середникова в Солнечногорском округе, парк в усадьбе Дубровицы в Подольске, который посещали члены царской семьи, указали в пресс-релизе. Средняя стоимость ночевки, по данным систем бронирования, составит около трёх тысяч рублей с человека.В Коломне всем влюблённым предлагают посетить кемпинг "У Кремля" - есть как отдельные стоянки, так и гостевые домики. В Можайском городском округе предлагают провести ночь на экоранчо "Алексеевка". Влюблённые могут переночевать как в домиках на деревьях, так и в основном корпусе с интерьером в альпийской стилистике, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Подмосковья.Самыми романтичными отелями, по данным ведомства, считаются парк-отель "Орловский" с необычными люксовыми номерами "Алиса в стране чудес", "Пабло Пикассо", "Энди Уорхол", а также загородный отель "Ареал" в альпийской стилистике.

https://ria.ru/20220121/podmoskove-1768917680.html

https://ria.ru/20220110/podmoskove-1767195239.html

коломна

серпухов

московская область (подмосковье)

дмитров

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коломна, серпухов, новости - туризм, московская область (подмосковье), день святого валентина, дмитров