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Источник: у попавшего в ДТП на Рублевке миллиардера Шепеля не было ОСАГО
Источник: у попавшего в ДТП на Рублевке миллиардера Шепеля не было ОСАГО - РИА Новости, 11.02.2022
Источник: у попавшего в ДТП на Рублевке миллиардера Шепеля не было ОСАГО
У владельца девелоперской компании S.Holding, миллиардера Алексея Шепеля, попавшего в ДТП на Рублевском шоссе из-за ухудшения самочувствия, не было ОСАГО на... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T05:18
2022-02-11T05:18
2022-02-11T05:18
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. У владельца девелоперской компании S.Holding, миллиардера Алексея Шепеля, попавшего в ДТП на Рублевском шоссе из-за ухудшения самочувствия, не было ОСАГО на авто, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Во вторник на Рублевском шоссе в сторону области столкнулись девять автомобилей - один грузовой и восемь легковых. По данным столичного главка МЧС, пострадали четыре человека, трое из них оказались зажаты в машинах. Бизнесмен рассказал РИА Новости, что с инфарктом попал в реанимацию.За это, по словам источника, Шепелю выписали штраф.Как пояснил РИА Новости автоюрист Дмитрий Славнов, по закону, если у виновника ДТП нет действующего ОСАГО, то он полностью возмещает ущерб.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что предварительная версия о том, что Шепель не справился с управлением из-за резкого ухудшения самочувствия, подтверждается последними данными. Миллиардера госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, а также пневмонией, которая, по неподтвержденным данным, вызвана коронавирусом.
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происшествия, москва
Источник: у попавшего в ДТП на Рублевке миллиардера Шепеля не было ОСАГО
Источник: у попавшего в ДТП на Рублевском шоссе миллиардера Шепеля отсутствовало ОСАГО
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. У владельца девелоперской компании S.Holding, миллиардера Алексея Шепеля, попавшего в ДТП на Рублевском шоссе из-за ухудшения самочувствия, не было ОСАГО на авто, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Во вторник на Рублевском шоссе в сторону области столкнулись девять автомобилей - один грузовой и восемь легковых. По данным столичного главка МЧС, пострадали четыре человека, трое из них оказались зажаты в машинах. Бизнесмен рассказал РИА Новости, что с инфарктом попал в реанимацию.
"В 2022 году у него было зафиксировано восемь штрафов за превышение скорости и один - за поворот или разворот с нарушением требований дорожных знаков и разметки. В момент ДТП у водителя отсутствовало ОСАГО", - сказал собеседник агентства.
За это, по словам источника, Шепелю выписали штраф.
Как пояснил РИА Новости автоюрист Дмитрий Славнов, по закону, если у виновника ДТП нет действующего ОСАГО, то он полностью возмещает ущерб.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что предварительная версия о том, что Шепель не справился с управлением из-за резкого ухудшения самочувствия, подтверждается последними данными. Миллиардера госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, а также пневмонией, которая, по неподтвержденным данным, вызвана коронавирусом.