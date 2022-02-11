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Посол в Берлине назвал поставки летального оружия Киеву недопустимыми
Посол в Берлине назвал поставки летального оружия Киеву недопустимыми - РИА Новости, 11.02.2022
Посол в Берлине назвал поставки летального оружия Киеву недопустимыми
Поставки ФРГ летального оружия Украине недопустимы, не будут способствовать конструктивному развитию отношений между Россией и Германией, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:21
2022-02-11T10:25
в мире
россия
германия
сергей нечаев (дипломат)
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 11 фев – РИА Новости. Поставки ФРГ летального оружия Украине недопустимы, не будут способствовать конструктивному развитию отношений между Россией и Германией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев."Ведущие политики страны, включая канцлера (Олафа Шольца) и мининдел ФРГ (Анналену Бербок), разделяют понимание о недопустимости поставок летального оружия на Украину, ибо это никак не будет способствовать ни процессу урегулирования, ни конструктивному развитию российско-германских отношений", - сказал посол.Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил немецкой прессе, что Киев требует от Берлина поставки военных кораблей и систем ПВО якобы в оборонных целях. В ответ немецкое правительство сообщило, что не считает возможным поставку вооружения в регион кризиса. Согласно опросу общественного мнения, который был проведен в январе, большинство граждан ФРГ выступают против поставок их страной оружия Украине.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.В РФ выражают обеспокоенность тем, что Запад продолжает "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов.
https://ria.ru/20220209/otmena-1771914446.html
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в мире, россия, германия, сергей нечаев (дипломат), украина, ситуация в днр и лнр
10:21 11.02.2022 (обновлено: 10:25 11.02.2022)
 
Посол в Берлине назвал поставки летального оружия Киеву недопустимыми

Посол в Берлине Нечаев: поставки Германией летального оружия Украине недопустимы

© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
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БЕРЛИН, 11 фев – РИА Новости. Поставки ФРГ летального оружия Украине недопустимы, не будут способствовать конструктивному развитию отношений между Россией и Германией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Ведущие политики страны, включая канцлера (Олафа Шольца) и мининдел ФРГ (Анналену Бербок), разделяют понимание о недопустимости поставок летального оружия на Украину, ибо это никак не будет способствовать ни процессу урегулирования, ни конструктивному развитию российско-германских отношений", - сказал посол.
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Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил немецкой прессе, что Киев требует от Берлина поставки военных кораблей и систем ПВО якобы в оборонных целях. В ответ немецкое правительство сообщило, что не считает возможным поставку вооружения в регион кризиса. Согласно опросу общественного мнения, который был проведен в январе, большинство граждан ФРГ выступают против поставок их страной оружия Украине.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
В РФ выражают обеспокоенность тем, что Запад продолжает "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов.
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