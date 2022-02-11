https://ria.ru/20220211/obstrel-1772227686.html

Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах

Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах - РИА Новости, 11.02.2022

Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах

Минобороны Азербайджана заявило в пятницу об обстреле позиций вооруженных сил страны армянской стороной. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:14

2022-02-11T11:14

2022-02-11T11:14

в мире

москва

азербайджан

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591180855_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_e9516d6f72d438cd8131eaa72fe54052.jpg

БАКУ, 11 фев - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило в пятницу об обстреле позиций вооруженных сил страны армянской стороной.По информации ведомства, армянская сторона "с 08.50 (7.50 мск) 11 февраля без какой-либо причины с перерывами до 09.00 (8.00 мск) подвергла обстрелу позиции азербайджанских ВС в селе Зяйлик Кельбаджарского района из стрелкового оружия".Комментариями армянской стороны РИА Новости не располагает. По заявлению Баку, обстрел был подавлен ответным огнем, потерь среди личного состава и техники нет.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220112/dialog-1767439060.html

москва

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, азербайджан, армения