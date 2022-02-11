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В Киеве выразили надежду на рассмотрение вопроса об обмене пленных
В Киеве выразили надежду на рассмотрение вопроса об обмене пленных - РИА Новости, 11.02.2022
В Киеве выразили надежду на рассмотрение вопроса об обмене пленных
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает, что на следующем заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу будут... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T02:42
2022-02-11T02:42
2022-02-11T02:42
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает, что на следующем заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу будут разблокированы вопросы по обмену пленными и открытию КПП на линии разграничения."Мы надеемся, сегодня мы об этом говорили, что на следующем заседании трехсторонней контактной группы будут разблокированы гуманитарные вопросы по обмену пленными, по открытию КПВВ, которые готовы уже больше года с украинской стороны", - сказал Ермак на брифинге после переговоров советников лидеров стран "нормандского формата".
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в мире, украина, россия
В Киеве выразили надежду на рассмотрение вопроса об обмене пленных
Глава офиса Зеленского Ермак выразил надежду на рассмотрение вопроса об обмене пленных
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает, что на следующем заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу будут разблокированы вопросы по обмену пленными и открытию КПП на линии разграничения.
"Мы надеемся, сегодня мы об этом говорили, что на следующем заседании трехсторонней контактной группы будут разблокированы гуманитарные вопросы по обмену пленными, по открытию КПВВ, которые готовы уже больше года с украинской стороны", - сказал Ермак на брифинге после переговоров советников лидеров стран "нормандского формата".