https://ria.ru/20220211/neznanie-1772190873.html

Постпред США при ООН продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений

Постпред США при ООН продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений - РИА Новости, 11.02.2022

Постпред США при ООН продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений, заявив, что в них якобы прописан вывод... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T06:27

2022-02-11T06:27

2022-02-11T06:54

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ООН, 11 фев - РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений, заявив, что в них якобы прописан вывод российских войск из Крыма.В четверг вечером пресс-служба миссии США разослала текст интервью своего постпреда британскому телеканалу.Однако российское присутствие в Крыму, который стал легитимной частью России на основании референдума в марте 2014 года, никогда не было предметом каких-либо соглашений. В примечании к тексту интервью пресс-служба постпредства уточнила, что в действительности речь должна идти о "восточных областях Украины".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых России планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/zakharova-1772171349.html

https://ria.ru/20220211/trass-1772178465.html

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