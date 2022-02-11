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Постпред США при ООН продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений
Постпред США при ООН продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений - РИА Новости, 11.02.2022
Постпред США при ООН продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений, заявив, что в них якобы прописан вывод... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T06:27
2022-02-11T06:54
в мире
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ООН, 11 фев - РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений, заявив, что в них якобы прописан вывод российских войск из Крыма.В четверг вечером пресс-служба миссии США разослала текст интервью своего постпреда британскому телеканалу.Однако российское присутствие в Крыму, который стал легитимной частью России на основании референдума в марте 2014 года, никогда не было предметом каких-либо соглашений. В примечании к тексту интервью пресс-служба постпредства уточнила, что в действительности речь должна идти о "восточных областях Украины".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых России планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220210/zakharova-1772171349.html
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в мире, россия, сша, украина
06:27 11.02.2022 (обновлено: 06:54 11.02.2022)
 
Постпред США при ООН продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд
Читать ria.ru в
ООН, 11 фев - РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений, заявив, что в них якобы прописан вывод российских войск из Крыма.
В четверг вечером пресс-служба миссии США разослала текст интервью своего постпреда британскому телеканалу.
"Мы хотим, чтобы они (Россия) отвели свои войска от границы (с Украиной). Часть Минских соглашений предусматривает вывод их войск из Крыма, но они этого не сделали", - говорится во фрагменте интервью, посвященном ситуации вокруг Украины.
Однако российское присутствие в Крыму, который стал легитимной частью России на основании референдума в марте 2014 года, никогда не было предметом каких-либо соглашений. В примечании к тексту интервью пресс-служба постпредства уточнила, что в действительности речь должна идти о "восточных областях Украины".
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 22:20В мире
"Озвученные твиты". Захарова описала риторику Трасс на переговорах в Москве
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых России планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу.
Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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