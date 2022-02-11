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Экономист рассказал, сколько денег принесут дорогие нефть и газ в ФНБ
Экономист рассказал, сколько денег принесут дорогие нефть и газ в ФНБ - РИА Новости, 11.02.2022
Экономист рассказал, сколько денег принесут дорогие нефть и газ в ФНБ
Цена нефти на уровне 90 долларов за баррель и среднегодовая цена газа в Европе на уровне 550-600 долларов за 1 тысячу кубометров принесет в Фонд национального... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T03:35
2022-02-11T03:35
экономика
россия
цены на нефть
европа
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Цена нефти на уровне 90 долларов за баррель и среднегодовая цена газа в Европе на уровне 550-600 долларов за 1 тысячу кубометров принесет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2022 года около 6 триллионов рублей, подсчитал для РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Объем ФНБ на 1 января 2022 года составлял 13,565 триллиона рублей. "За 2022 год в ФНБ может поступить до 6 триллионов рублей при цене нефти 90 долларов за баррель и среднегодовой цене газа в Европе на уровне 550–600 долларов за тысячу кубометров ", - сказал Колобанов.Эксперт отметил, что в принятом бюджете на 2022 год запланировано получить нефтегазовых доходов в размере 9,542 триллиона рублей, что составит 38,1% от плановых суммарных доходов федерального бюджета. При этом данные цифры были рассчитаны при среднегодовой цене нефти Urals в 64,5 доллара за баррель и экспортной цене газа в 236,4 доллара за тысячу кубометров.Он также добавил, что ненефтегазовые доходы от отрасли в 2022 году также могут вырасти сверх запланированных объемов за счет налога на прибыль и дивидендов от госкомпаний.Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находится на уровне 44,2 доллара за баррель) покупает для ФНБ иностранную валюту, а также золото, которому отведено 20% в структуре фонда. Операции в интересах Минфина проводит Банк России.
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экономика, россия, цены на нефть, европа, министерство финансов рф (минфин россии)
03:35 11.02.2022
 
Экономист рассказал, сколько денег принесут дорогие нефть и газ в ФНБ

Экономист Колобанов: дорогие нефть и газ принесут в ФНБ около шести триллионов рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Цена нефти на уровне 90 долларов за баррель и среднегодовая цена газа в Европе на уровне 550-600 долларов за 1 тысячу кубометров принесет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2022 года около 6 триллионов рублей, подсчитал для РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
Объем ФНБ на 1 января 2022 года составлял 13,565 триллиона рублей. "За 2022 год в ФНБ может поступить до 6 триллионов рублей при цене нефти 90 долларов за баррель и среднегодовой цене газа в Европе на уровне 550–600 долларов за тысячу кубометров ", - сказал Колобанов.
Эксперт отметил, что в принятом бюджете на 2022 год запланировано получить нефтегазовых доходов в размере 9,542 триллиона рублей, что составит 38,1% от плановых суммарных доходов федерального бюджета. При этом данные цифры были рассчитаны при среднегодовой цене нефти Urals в 64,5 доллара за баррель и экспортной цене газа в 236,4 доллара за тысячу кубометров.
"В случае сохранения цены на нашу нефть на достигнутом в январе уровне 90 долларов за баррель и с учетом цен на газ на хабе TTF в среднем по 2022 году в размере 550-600 долларов за тысячу кубометров (экспортная цена, конечно же, будет ниже на 30-40%) можно оценить, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2022 году составят порядка 12 триллионов рублей, что на треть больше показателя за 2021 год. Причем газовая отрасль даст менее 20% от этой суммы, а две трети поступит от НДПИ на нефть", - указал собеседник агентства.
Он также добавил, что ненефтегазовые доходы от отрасли в 2022 году также могут вырасти сверх запланированных объемов за счет налога на прибыль и дивидендов от госкомпаний.
Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находится на уровне 44,2 доллара за баррель) покупает для ФНБ иностранную валюту, а также золото, которому отведено 20% в структуре фонда. Операции в интересах Минфина проводит Банк России.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 16:50
Bloomberg подсчитал дополнительные доходы России от подорожания нефти
 
ЭкономикаРоссияЦены на нефтьЕвропаМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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