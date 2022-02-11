https://ria.ru/20220211/neft-1772184786.html

Экономист рассказал, сколько денег принесут дорогие нефть и газ в ФНБ

Экономист рассказал, сколько денег принесут дорогие нефть и газ в ФНБ - РИА Новости, 11.02.2022

Экономист рассказал, сколько денег принесут дорогие нефть и газ в ФНБ

Цена нефти на уровне 90 долларов за баррель и среднегодовая цена газа в Европе на уровне 550-600 долларов за 1 тысячу кубометров принесет в Фонд национального... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T03:35

2022-02-11T03:35

2022-02-11T03:35

экономика

россия

цены на нефть

европа

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Цена нефти на уровне 90 долларов за баррель и среднегодовая цена газа в Европе на уровне 550-600 долларов за 1 тысячу кубометров принесет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2022 года около 6 триллионов рублей, подсчитал для РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Объем ФНБ на 1 января 2022 года составлял 13,565 триллиона рублей. "За 2022 год в ФНБ может поступить до 6 триллионов рублей при цене нефти 90 долларов за баррель и среднегодовой цене газа в Европе на уровне 550–600 долларов за тысячу кубометров ", - сказал Колобанов.Эксперт отметил, что в принятом бюджете на 2022 год запланировано получить нефтегазовых доходов в размере 9,542 триллиона рублей, что составит 38,1% от плановых суммарных доходов федерального бюджета. При этом данные цифры были рассчитаны при среднегодовой цене нефти Urals в 64,5 доллара за баррель и экспортной цене газа в 236,4 доллара за тысячу кубометров.Он также добавил, что ненефтегазовые доходы от отрасли в 2022 году также могут вырасти сверх запланированных объемов за счет налога на прибыль и дивидендов от госкомпаний.Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находится на уровне 44,2 доллара за баррель) покупает для ФНБ иностранную валюту, а также золото, которому отведено 20% в структуре фонда. Операции в интересах Минфина проводит Банк России.

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экономика, россия, цены на нефть, европа, министерство финансов рф (минфин россии)