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Путин поручил изучить введение экспериментальных режимов в области науки
Путин поручил изучить введение экспериментальных режимов в области науки - РИА Новости, 11.02.2022
Путин поручил изучить введение экспериментальных режимов в области науки
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по введению экспериментальных режимов для стимулирования быстрых результатов научных... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:35
2022-02-11T11:35
2022-02-11T11:35
андрей травников
дмитрий чернышенко
россия
новосибирская область
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по введению экспериментальных режимов для стимулирования быстрых результатов научных исследований, сообщается на сайте Кремля."Комиссии по научно-технологическому развитию РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению "Наука"... по результатам анализа, проведенного в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, обеспечить при участии Минобрнауки России подготовку и внесение в установленном порядке предложений... о целесообразности установления экспериментальных правовых режимов, направленных на стимулирование быстрого внедрения результатов научных исследований и разработок в целях развития экономики и социальной сферы субъектов РФ", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 октября, ответственные - вице-премьер Дмитрий Чернышенко и председатель комиссии Госсовета по направлению "Наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
https://ria.ru/20220210/uchenye-1772104933.html
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андрей травников, дмитрий чернышенко, россия, новосибирская область, владимир путин, общество
Путин поручил изучить введение экспериментальных режимов в области науки
Путин поручил изучить введение экспериментальных режимов для быстрых результатов в науке