https://ria.ru/20220211/nauka-1772226843.html
Путин поручил рассмотреть предложения о развитии науки до 1 апреля
Путин поручил рассмотреть предложения о развитии науки до 1 апреля - РИА Новости, 11.02.2022
Путин поручил рассмотреть предложения о развитии науки до 1 апреля
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и фракциям в ГД до 1 апреля рассмотреть предложения о развитии науки и высшего образования, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:10
2022-02-11T11:10
2022-02-11T11:26
общество
владимир путин
михаил мишустин
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и фракциям в ГД до 1 апреля рассмотреть предложения о развитии науки и высшего образования, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить при участии руководителей фракций в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации рассмотрение представленных ими предложений о развитии науки и высшего образования в Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – до 1 апреля. Ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
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общество, владимир путин, михаил мишустин, россия, навигатор абитуриента
11:10 11.02.2022 (обновлено: 11:26 11.02.2022)
Путин поручил рассмотреть предложения о развитии науки до 1 апреля
Президент Путин поручил рассмотреть предложения о развитии науки до 1 апреля