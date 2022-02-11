https://ria.ru/20220211/nauka-1772226843.html

Путин поручил рассмотреть предложения о развитии науки до 1 апреля

Путин поручил рассмотреть предложения о развитии науки до 1 апреля - РИА Новости, 11.02.2022

Путин поручил рассмотреть предложения о развитии науки до 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и фракциям в ГД до 1 апреля рассмотреть предложения о развитии науки и высшего образования, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:10

2022-02-11T11:10

2022-02-11T11:26

общество

владимир путин

михаил мишустин

россия

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и фракциям в ГД до 1 апреля рассмотреть предложения о развитии науки и высшего образования, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить при участии руководителей фракций в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации рассмотрение представленных ими предложений о развитии науки и высшего образования в Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – до 1 апреля. Ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220210/uchenye-1772104933.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, михаил мишустин, россия, навигатор абитуриента