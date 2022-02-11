https://ria.ru/20220211/nauka-1772224268.html

Путин поручил рассмотреть вопрос о Десятилетии науки и технологий в России

Путин поручил рассмотреть вопрос о Десятилетии науки и технологий в России - РИА Новости, 11.02.2022

Путин поручил рассмотреть вопрос о Десятилетии науки и технологий в России

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность объявить в России Десятилетие науки и технологий, доклад об этом должен быть представлен до 31... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:00

2022-02-11T11:00

2022-02-11T14:15

антон вайно

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общество

владимир путин

университетская наука

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность объявить в России Десятилетие науки и технологий, доклад об этом должен быть представлен до 31 марта, сообщается на сайте Кремля."Администрации президента РФ с учетом результатов, достигнутых по итогам мероприятий, реализованных в рамках Года науки и технологий, рассмотреть вопрос об объявлении в РФ Десятилетия науки и технологий", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 марта, ответственный - руководитель администрации президента Антон Вайно.

https://ria.ru/20220210/uchenye-1772104933.html

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антон вайно, россия, общество, владимир путин, университетская наука, навигатор абитуриента