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Путин поручил рассмотреть вопрос о Десятилетии науки и технологий в России
Путин поручил рассмотреть вопрос о Десятилетии науки и технологий в России - РИА Новости, 11.02.2022
Путин поручил рассмотреть вопрос о Десятилетии науки и технологий в России
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность объявить в России Десятилетие науки и технологий, доклад об этом должен быть представлен до 31... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:00
2022-02-11T11:00
2022-02-11T14:15
антон вайно
россия
общество
владимир путин
университетская наука
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность объявить в России Десятилетие науки и технологий, доклад об этом должен быть представлен до 31 марта, сообщается на сайте Кремля."Администрации президента РФ с учетом результатов, достигнутых по итогам мероприятий, реализованных в рамках Года науки и технологий, рассмотреть вопрос об объявлении в РФ Десятилетия науки и технологий", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 марта, ответственный - руководитель администрации президента Антон Вайно.
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антон вайно, россия, общество, владимир путин, университетская наука, навигатор абитуриента
11:00 11.02.2022 (обновлено: 14:15 11.02.2022)
Путин поручил рассмотреть вопрос о Десятилетии науки и технологий в России
Путин поручил рассмотреть возможность объявить в России Десятилетие науки и технологий