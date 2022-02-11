13:50 11.02.2022 (обновлено: 15:59 11.02.2022)
НАТО не исключает размещения новых боевых групп в Черноморском регионе
НАТО рассматривает возможность размещения новых боевых групп в Черноморском регионе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 фев — РИА Новости. НАТО может разместить дополнительный контингент в Причерноморских странах, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции на военной базе имени Михаила Когэлничану в Румынии.
"Мы уже усилили наше присутствие, но рассматриваем возможность дальнейшего усиления, включая размещение боевых групп в Румынии, но не только, а также в других странах региона Черного моря".
Окончательное решение по усилению альянса на восточном направлении его члены могут принять уже в ближайшие месяцы.
"Это будет обсуждаться на следующей встрече министрами обороны. Я ожидаю, что министры согласятся приступить к планированию, определению масштабов, характера, деталей того, как размещать боевые группы и какие именно подразделения. Окончательное решение, как я ожидаю, может быть принято весной", — уточнил руководитель военного блока.
Наращивание сил альянса генсек увязал с продолжением усиления "военного присутствия близ Украины и на ее территории".
"Есть риск нового вооруженного конфликта в Европе. Число российских военных продолжает возрастать", — добавил Столтенберг.
При этом он уточнил, что полной уверенности в неизбежности вооруженного противостояния нет.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Также на фоне происходящего Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его Запад проигнорировал в своем письменном ответе.