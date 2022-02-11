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НАТО не исключает размещения новых боевых групп в Черноморском регионе
НАТО не исключает размещения новых боевых групп в Черноморском регионе - РИА Новости, 11.02.2022
НАТО не исключает размещения новых боевых групп в Черноморском регионе
НАТО может разместить дополнительный контингент в Причерноморских странах, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции на военной базе имени... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:50
2022-02-11T15:59
в мире
нато
йенс столтенберг
румыния
черное море
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев — РИА Новости. НАТО может разместить дополнительный контингент в Причерноморских странах, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции на военной базе имени Михаила Когэлничану в Румынии. Окончательное решение по усилению альянса на восточном направлении его члены могут принять уже в ближайшие месяцы."Это будет обсуждаться на следующей встрече министрами обороны. Я ожидаю, что министры согласятся приступить к планированию, определению масштабов, характера, деталей того, как размещать боевые группы и какие именно подразделения. Окончательное решение, как я ожидаю, может быть принято весной", — уточнил руководитель военного блока.Наращивание сил альянса генсек увязал с продолжением усиления "военного присутствия близ Украины и на ее территории"."Есть риск нового вооруженного конфликта в Европе. Число российских военных продолжает возрастать", — добавил Столтенберг.При этом он уточнил, что полной уверенности в неизбежности вооруженного противостояния нет.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Также на фоне происходящего Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его Запад проигнорировал в своем письменном ответе.
https://ria.ru/20220211/perebroska-1772206479.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, румыния, черное море
13:50 11.02.2022 (обновлено: 15:59 11.02.2022)
 
НАТО не исключает размещения новых боевых групп в Черноморском регионе

НАТО рассматривает возможность размещения новых боевых групп в Черноморском регионе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев — РИА Новости. НАТО может разместить дополнительный контингент в Причерноморских странах, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции на военной базе имени Михаила Когэлничану в Румынии.
"Мы уже усилили наше присутствие, но рассматриваем возможность дальнейшего усиления, включая размещение боевых групп в Румынии, но не только, а также в других странах региона Черного моря".
Йенс Столтенберг
генеральный секретарь НАТО
Окончательное решение по усилению альянса на восточном направлении его члены могут принять уже в ближайшие месяцы.
"Это будет обсуждаться на следующей встрече министрами обороны. Я ожидаю, что министры согласятся приступить к планированию, определению масштабов, характера, деталей того, как размещать боевые группы и какие именно подразделения. Окончательное решение, как я ожидаю, может быть принято весной", — уточнил руководитель военного блока.
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Наращивание сил альянса генсек увязал с продолжением усиления "военного присутствия близ Украины и на ее территории".
"Есть риск нового вооруженного конфликта в Европе. Число российских военных продолжает возрастать", — добавил Столтенберг.
При этом он уточнил, что полной уверенности в неизбежности вооруженного противостояния нет.

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
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В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Также на фоне происходящего Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его Запад проигнорировал в своем письменном ответе.
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