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НАТО разместит контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии

НАТО разместит контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии - РИА Новости, 11.02.2022

НАТО разместит контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии

НАТО приняла решение разместить многонациональные контингенты на востоке Европы, речь может идти о Румынии, Болгарии и Словакии, сообщает DPA. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:55

2022-02-11T11:55

2022-02-11T13:54

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БЕРЛИН, 11 фев — РИА Новости. НАТО приняла решение разместить многонациональные контингенты на востоке Европы, речь может идти о Румынии, Болгарии и Словакии, сообщает DPA."Тридцать стран-членов на этой неделе приняли соответствующее предложение военных", — пишет агентство.По данным DPA, министры обороны должны подтвердить решение на встрече на следующей неделе в среду, после чего появится официальное заявление. План могут реализовать уже этой весной.Среди стран, которые выделят войска для контингентов, отдельно отмечаются США и Франция. По данным агентства, в кругах альянса заявляют, что усиление присутствия — это "реакция на поведение России". Помимо этого, НАТО намерена проанализировать свое присутствие в других странах Европы и при необходимости скорректировать его.Позже эту информацию подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг.Накануне глава альянса сообщил, что блок рассматривает возможность размещения боевых групп на Черном море в Румынии. Теперь он допустил расширение присутствия НАТО и в других странах региона.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос о нерасширении альянса.

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в мире, нато, россия, франция, киев, дмитрий песков