https://ria.ru/20220211/narushitel-1772187311.html

Российские истребители сбили "нарушителя" на учениях "Союзная решимость"

Российские истребители сбили "нарушителя" на учениях "Союзная решимость" - РИА Новости, 11.02.2022

Российские истребители сбили "нарушителя" на учениях "Союзная решимость"

Истребители ВКС РФ в ходе российско-белорусских учений "Союзная решимость" уничтожили условного воздушного нарушителя, сообщили в пятницу журналистам в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T05:05

2022-02-11T05:05

2022-02-11T05:07

безопасность

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Истребители ВКС РФ в ходе российско-белорусских учений "Союзная решимость" уничтожили условного воздушного нарушителя, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны России.По данным ведомства, по легенде учений боевые расчеты ПВО Восточного военного округа во время боевого дежурства в составе Единой региональной системы ПВО Союзного государства обнаружили приближающуюся условную воздушную цель, не отвечающую на запросы."Для перехвата цели по команде "Воздух" были подняты дежурные по ПВО истребители Су-35с ВКС России. После взлета российские летчики выполнили захват и условное уничтожение воздушной цели", - рассказали в ведомстве.Также самолеты отработали задачи воздушного патрулирования вдоль границы Союзного государства.

https://ria.ru/20220210/ucheniya-1772007718.html

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безопасность, россия