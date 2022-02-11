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Российские истребители сбили "нарушителя" на учениях "Союзная решимость"
Российские истребители сбили "нарушителя" на учениях "Союзная решимость" - РИА Новости, 11.02.2022
Российские истребители сбили "нарушителя" на учениях "Союзная решимость"
Истребители ВКС РФ в ходе российско-белорусских учений "Союзная решимость" уничтожили условного воздушного нарушителя, сообщили в пятницу журналистам в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T05:05
2022-02-11T05:07
безопасность
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Истребители ВКС РФ в ходе российско-белорусских учений "Союзная решимость" уничтожили условного воздушного нарушителя, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны России.По данным ведомства, по легенде учений боевые расчеты ПВО Восточного военного округа во время боевого дежурства в составе Единой региональной системы ПВО Союзного государства обнаружили приближающуюся условную воздушную цель, не отвечающую на запросы."Для перехвата цели по команде "Воздух" были подняты дежурные по ПВО истребители Су-35с ВКС России. После взлета российские летчики выполнили захват и условное уничтожение воздушной цели", - рассказали в ведомстве.Также самолеты отработали задачи воздушного патрулирования вдоль границы Союзного государства.
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безопасность, россия
05:05 11.02.2022 (обновлено: 05:07 11.02.2022)
 
Российские истребители сбили "нарушителя" на учениях "Союзная решимость"

Российские Су-35С уничтожили условного нарушителя на учениях "Союзная решимость"

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35С
Истребитель Су-35С - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель Су-35С
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Истребители ВКС РФ в ходе российско-белорусских учений "Союзная решимость" уничтожили условного воздушного нарушителя, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны России.
По данным ведомства, по легенде учений боевые расчеты ПВО Восточного военного округа во время боевого дежурства в составе Единой региональной системы ПВО Союзного государства обнаружили приближающуюся условную воздушную цель, не отвечающую на запросы.
"Для перехвата цели по команде "Воздух" были подняты дежурные по ПВО истребители Су-35с ВКС России. После взлета российские летчики выполнили захват и условное уничтожение воздушной цели", - рассказали в ведомстве.
Также самолеты отработали задачи воздушного патрулирования вдоль границы Союзного государства.
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