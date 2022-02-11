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Салливан: США не утверждают, что Россия приняла решение напасть на Украину
Салливан: США не утверждают, что Россия приняла решение напасть на Украину - РИА Новости, 11.02.2022
Салливан: США не утверждают, что Россия приняла решение напасть на Украину
США не утверждают, что Россия приняла решение напасть на Украину, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T23:05
2022-02-11T23:05
в мире
сша
россия
украина
джейк салливан
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США не утверждают, что Россия приняла решение напасть на Украину, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Я хочу быть кристален ясен. Мы не говорим, что решение принято, окончательное решение принято президентом (России Владимиром) Путиным", - сказал он на брифинге в Белом доме.Салливан назвал некорректным сообщение телеканала PBS, по утверждению которого США пришли к заключению, что Путин принял решение вторгнуться на Украину и соответствующие приказы уже поступили в войска.Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны.
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в мире, сша, россия, украина, джейк салливан, ситуация в днр и лнр
23:05 11.02.2022
 
Салливан: США не утверждают, что Россия приняла решение напасть на Украину

Советник Байдена Салливан: США не утверждают, что Россия решила напасть на Украину

© AP Photo / Susan WalshПомощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США не утверждают, что Россия приняла решение напасть на Украину, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Я хочу быть кристален ясен. Мы не говорим, что решение принято, окончательное решение принято президентом (России Владимиром) Путиным", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Салливан назвал некорректным сообщение телеканала PBS, по утверждению которого США пришли к заключению, что Путин принял решение вторгнуться на Украину и соответствующие приказы уже поступили в войска.
Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны.
Украинский военнослужащий в разрушенном промышленном комплексе на передовой позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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