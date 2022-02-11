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В СК рассказали о подозреваемых в нападении на магазин в Истре
В СК рассказали о подозреваемых в нападении на магазин в Истре - РИА Новости, 11.02.2022
В СК рассказали о подозреваемых в нападении на магазин в Истре
Мигранты, насмерть забившие кассира "Пятерочки" в Истре, признались в двух других эпизодах разбойных нападений, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:55
2022-02-11T09:55
происшествия
россия
таджикистан
следственный комитет россии (ск рф)
истра
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мигранты, насмерть забившие кассира "Пятерочки" в Истре, признались в двух других эпизодах разбойных нападений, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Обвиняемые дали следователям признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах преступлений, в том числе по двумя эпизодам разбойных нападений, совершенных ими ранее на территории Истринского городского округа. В ближайшее время данные уголовные дела поступят в следственный отдел из органов МВД для соединения в одного производство", - сказала она.Врадий подчеркнула, что один из нападавших - в прошлом сотрудник сетевого продуктового магазина и знал о внутренних процессах работы.По делу проведен осмотр места происшествия, обнаружены орудия преступления, изъяты видеозаписи с моментом нападения, проведен обыск в жилище обвиняемых, обнаружена часть похищенных денег. Допрошены потерпевшие и свидетели, проверены показания на месте с обвиняемыми, назначены судебно-медицинские, амбулаторные психолого-психиатрические, генетические, дактилоскопические и трасологические экспертизы."По поручению председателя СК России расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК", - отметила Врадий.Инцидент произошел в среду: грабители избили битами директора магазина, его жену и продавца-кассира и похитили из кассы 71 тысячу рублей. От полученных травм 51-летний кассир скончалась. Сейчас все четверо арестованы. Им предъявили обвинение.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранты - граждане Таджикистана, их задержали в деревне Чесноково.Двое обвиняемых проживают в России нелегально, инициирована проверка по данному вопросу, отметила Врадий. В рамках расследования будет дана оценка действиям чиновников, ответственных за соблюдение миграционного законодательства.
https://ria.ru/20220209/napadenie-1771826177.html
https://ria.ru/20220209/istra-1771870231.html
россия
таджикистан
истра
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происшествия, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф), истра, московская область (подмосковье)
09:55 11.02.2022
 
В СК рассказали о подозреваемых в нападении на магазин в Истре

Подозреваемые в нападении на магазин "Пятерочка" в Истре признались в других преступлениях

© ГСУ СК по Московской областиНападение на магазин в городском округе Истра. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Нападение на магазин в городском округе Истра. Кадр записи камеры видеонаблюдения
© ГСУ СК по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мигранты, насмерть забившие кассира "Пятерочки" в Истре, признались в двух других эпизодах разбойных нападений, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Обвиняемые дали следователям признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах преступлений, в том числе по двумя эпизодам разбойных нападений, совершенных ими ранее на территории Истринского городского округа. В ближайшее время данные уголовные дела поступят в следственный отдел из органов МВД для соединения в одного производство", - сказала она.
Кадры нападения на магазин Пятерочка в Истре и допрос задержанных - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 11:05
МВД показало видео с подозреваемыми в нападении на магазин под Истрой
Врадий подчеркнула, что один из нападавших - в прошлом сотрудник сетевого продуктового магазина и знал о внутренних процессах работы.
По делу проведен осмотр места происшествия, обнаружены орудия преступления, изъяты видеозаписи с моментом нападения, проведен обыск в жилище обвиняемых, обнаружена часть похищенных денег. Допрошены потерпевшие и свидетели, проверены показания на месте с обвиняемыми, назначены судебно-медицинские, амбулаторные психолого-психиатрические, генетические, дактилоскопические и трасологические экспертизы.
"По поручению председателя СК России расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК", - отметила Врадий.
Инцидент произошел в среду: грабители избили битами директора магазина, его жену и продавца-кассира и похитили из кассы 71 тысячу рублей. От полученных травм 51-летний кассир скончалась. Сейчас все четверо арестованы. Им предъявили обвинение.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранты - граждане Таджикистана, их задержали в деревне Чесноково.
Двое обвиняемых проживают в России нелегально, инициирована проверка по данному вопросу, отметила Врадий. В рамках расследования будет дана оценка действиям чиновников, ответственных за соблюдение миграционного законодательства.
Нападение на магазин в городском округе Истра. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ограблении магазина в Истре
 
ПроисшествияРоссияТаджикистанСледственный комитет России (СК РФ)ИстраМосковская область (Подмосковье)
 
 
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