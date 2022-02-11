https://ria.ru/20220211/naled-1772200310.html

В центре Москвы женщина получила тяжелые травмы после падения глыбы льда

В центре Москвы женщина получила тяжелые травмы после падения глыбы льда - РИА Новости, 11.02.2022

В центре Москвы женщина получила тяжелые травмы после падения глыбы льда

Прокуратура Москвы начала проверку после падения в центре столицы наледи на женщину, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T08:58

2022-02-11T08:58

2022-02-11T09:54

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после падения в центре столицы наледи на женщину, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщина получила перелом ключицы, ребер и позвоночника. Также у нее подозревают разрыв селезёнки и черепно-мозговую травму."Материалы прокурорской проверки Хамовнической межрайонной прокуратурой направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.По результатам проверки будут приняты и иные меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20220211/delo-1772176844.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва