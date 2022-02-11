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В центре Москвы женщина получила тяжелые травмы после падения глыбы льда
В центре Москвы женщина получила тяжелые травмы после падения глыбы льда - РИА Новости, 11.02.2022
В центре Москвы женщина получила тяжелые травмы после падения глыбы льда
Прокуратура Москвы начала проверку после падения в центре столицы наледи на женщину, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T08:58
2022-02-11T09:54
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после падения в центре столицы наледи на женщину, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщина получила перелом ключицы, ребер и позвоночника. Также у нее подозревают разрыв селезёнки и черепно-мозговую травму."Материалы прокурорской проверки Хамовнической межрайонной прокуратурой направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.По результатам проверки будут приняты и иные меры прокурорского реагирования.
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происшествия, москва
08:58 11.02.2022 (обновлено: 09:54 11.02.2022)
 
В центре Москвы женщина получила тяжелые травмы после падения глыбы льда

Женщина получила несколько переломов после падения глыбы льда с крыши в центре Москвы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после падения в центре столицы наледи на женщину, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, вечером 10 февраля на Саввинской набережной на женщину, проходившую у одного из жилых домов, упала наледь. Пострадавшая в тяжёлом состоянии находится в больнице", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщина получила перелом ключицы, ребер и позвоночника. Также у нее подозревают разрыв селезёнки и черепно-мозговую травму.
"Материалы прокурорской проверки Хамовнической межрайонной прокуратурой направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.
По результатам проверки будут приняты и иные меры прокурорского реагирования.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
00:12
В Ленобласти возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на коляску
 
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