https://ria.ru/20220211/naftogaz-1772192394.html

Катастрофическая ошибка Украины

Бывший глава "Нафтогаза" рассказал о "катастрофической ошибке" Украины - РИА Новости, 11.02.2022

Катастрофическая ошибка Украины

Руководство "Нафтогаза Украины" допустило серьезные ошибки, не закупив газ для отопительного сезона, заявил в интервью Forbes.ua бывший глава компании Андрей... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T07:06

2022-02-11T07:06

2022-02-11T08:41

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андрей коболев

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Руководство "Нафтогаза Украины" допустило серьезные ошибки, не закупив газ для отопительного сезона, заявил в интервью Forbes.ua бывший глава компании Андрей Коболев.По его словам, "Нафтогаз" "плавно превращается в банкрота", который вынужден просить деньги из государственного бюджета. "Новое руководство госкомпании также совершило катастрофическую ошибку — они не закупили вовремя газ", — сказал Коболев.На вопрос, хватит ли Украине газа до конца зимы, экс-глава компании ответил, что это будет зависеть от погоды. "Нафтогаз" сейчас начал импортировать газ, несмотря на все разговоры, что газа достаточно. Большая зона риска — это март", — пояснил он.При этом следующей зимой компании потребуется импортировать порядка восьми миллиардов кубометров газа, цена которого, по мнению Коболева, установится на уровне 500-600 долларов за тысячу кубов."Где они найдут столько денег, чтобы восстановить запасы газа в следующем году? Я даже об этом думать не хочу — страшно. Скорее всего, придется просить у государства", — добавил он.Многие украинские политики неоднократно обвиняли власти в том, что они спровоцировали энергетический кризис, не закупив вовремя газ и не обеспечив страну углем. Президент и правительство при этом заверяют, что запасов достаточно для того, чтобы отопительный сезон прошел спокойно. Тем не менее, по оценке "Газпрома", запасы в украинских ПХГ снизились до минимального уровня.Формально Киев с 2015 года не покупает газ в России, а получает его по так называемому виртуальному реверсу: украинские потребители отбирают часть транзитного топлива, которое "Газпром" направляет в Европу. Физически оно не пересекает западную границу, но оформляется как импортированное из ЕС.

https://ria.ru/20220118/gaz-1768295306.html

https://ria.ru/20220209/gaz-1771814204.html

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в мире, россия, нафтогаз украины, европа, газпром, венгрия, украина, андрей коболев