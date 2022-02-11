Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/naemniki-1772235784.html
У линии соприкосновения в Донбассе обнаружили иностранных наемников
У линии соприкосновения в Донбассе обнаружили иностранных наемников - РИА Новости, 11.02.2022
У линии соприкосновения в Донбассе обнаружили иностранных наемников
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила иностранных наемников на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:35
2022-02-11T13:00
в мире
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
россия
киев
оон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762750953_0:259:3178:2047_1920x0_80_0_0_8f7178ab08e98a6064f9679a8414e9e4.jpg
ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила иностранных наемников на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения, сообщил представитель ведомства Эдуард Басурин."Наша разведка подтверждает нахождение английских и польских наемников в районах Широкино и Попасная. Их присутствие на Донбассе также подтверждается информацией из открытых источников", — сказал он.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительные меры обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
https://radiosputnik.ria.ru/20220207/donbass-1771483722.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762750953_451:264:2828:2047_1920x0_80_0_0_ab8cc079641e6483a5db574703023856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, россия, киев, оон, нато
11:35 11.02.2022 (обновлено: 13:00 11.02.2022)
 
У линии соприкосновения в Донбассе обнаружили иностранных наемников

Басурин: разведка ДНР обнаружила у линии соприкосновения британских и польских наемников

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила иностранных наемников на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения, сообщил представитель ведомства Эдуард Басурин.
"Наша разведка подтверждает нахождение английских и польских наемников в районах Широкино и Попасная. Их присутствие на Донбассе также подтверждается информацией из открытых источников", — сказал он.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 14:33Сказано в эфире
Политолог: мои друзья в Донбассе рассказывали о польских наемниках
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительные меры обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.
В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринРоссияКиевООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала