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У линии соприкосновения в Донбассе обнаружили иностранных наемников

У линии соприкосновения в Донбассе обнаружили иностранных наемников - РИА Новости, 11.02.2022

У линии соприкосновения в Донбассе обнаружили иностранных наемников

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила иностранных наемников на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:35

2022-02-11T11:35

2022-02-11T13:00

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ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила иностранных наемников на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения, сообщил представитель ведомства Эдуард Басурин."Наша разведка подтверждает нахождение английских и польских наемников в районах Широкино и Попасная. Их присутствие на Донбассе также подтверждается информацией из открытых источников", — сказал он.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительные меры обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.

https://radiosputnik.ria.ru/20220207/donbass-1771483722.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, россия, киев, оон, нато