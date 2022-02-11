Эта поза для сна убережет вас от слабоумия в старости

22:35 11.02.2022 (обновлено: 00:08 12.02.2022)
Врач назвал простой способ снизить риск развития Альцгеймера
Врач Амини: положение сна на боку снижает риск развития болезни Альцгеймера
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Сон на боку положительно влияет на когнитивные связи мозга, сказал британский сомнолог Нарван Амини в комментарии газете Daily Express.
"Было установлено, что сон на боку является наиболее полезным для мозга: такое положение помогает мозгу быстрее удалить интерстициальные отходы, чем в других положениях", — объяснил он.
Такое очищение способствует потенциальному снижению риска развития неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, добавил специалист.
В материале уточняется, что количество сна также играет значительную роль в профилактике болезни Альцгеймера. Оптимальное количество, по мнению ученых, составляет от семи до восьми часов.
14 сентября 2021, 21:00НаукаУченые рассказали, как избежать болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера — это расстройство, которое постепенно уничтожает мыслительные способности. В некоторых случаях избежать заболевания невозможно, однако существует множество превентивных мер.
В мире около 24 миллионов человек страдают от болезни Альцгеймера, и ожидается, что это число будет удваиваться каждые 20 лет в связи с процессом старения общества.
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