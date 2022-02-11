https://ria.ru/20220211/mozg-1772388156.html

Эта поза для сна убережет вас от слабоумия в старости

Врач назвал простой способ снизить риск развития Альцгеймера - РИА Новости, 12.02.2022

Эта поза для сна убережет вас от слабоумия в старости

Сон на боку положительно влияет на когнитивные связи мозга, сказал британский сомнолог Нарван Амини в комментарии газете Daily Express. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-11T22:35

2022-02-11T22:35

2022-02-12T00:08

здоровье - общество

в мире

болезнь альцгеймера

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572541468_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c597fa9067d31718a8e2fb53a9b22a.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Сон на боку положительно влияет на когнитивные связи мозга, сказал британский сомнолог Нарван Амини в комментарии газете Daily Express.Такое очищение способствует потенциальному снижению риска развития неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, добавил специалист.В материале уточняется, что количество сна также играет значительную роль в профилактике болезни Альцгеймера. Оптимальное количество, по мнению ученых, составляет от семи до восьми часов.Болезнь Альцгеймера — это расстройство, которое постепенно уничтожает мыслительные способности. В некоторых случаях избежать заболевания невозможно, однако существует множество превентивных мер.В мире около 24 миллионов человек страдают от болезни Альцгеймера, и ожидается, что это число будет удваиваться каждые 20 лет в связи с процессом старения общества.

https://ria.ru/20210914/altsgeymer-1750056437.html

https://ria.ru/20211031/dementsiya-1757105138.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, в мире, болезнь альцгеймера