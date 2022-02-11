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Наука
https://ria.ru/20220211/motorola-1772316848.html
Moto привезла в Россию новый смартфон Edge 20
Moto привезла в Россию новый смартфон Edge 20 - РИА Новости, 11.02.2022
Moto привезла в Россию новый смартфон Edge 20
Бренд Moto, как часть компании Lenovo, часто выпускает смартфоны, которые выбиваются из общей моды. Вот и недавно появившийся Edge 20, младшая версия Edge 20... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:16
2022-02-11T16:16
наука
технологии
qualcomm
google android
motorola, inc.
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кирилл Каримов. Бренд Moto, как часть компании Lenovo, часто выпускает смартфоны, которые выбиваются из общей моды. Вот и недавно появившийся Edge 20, младшая версия Edge 20 Pro, вряд ли найдет прямых конкурентов.Во-первых, этот смартфон выполнен в корпусе с прямыми углами — этакий серый прямоугольник. Во-вторых, Edge 20 при огромном 6,7-дюймовом экране весит всего 163 грамма, трубка ощущается очень легкой. Наконец, экран: здесь установлена OLED-матрица с поддержкой 10-битного цвета, что даже во флагманах пока нечасто встречается. Картинку смартфон способен обновлять на частоте 144 Гц.В качестве платформы в Motorola для модели выбрали чип Qualcomm Snapdragon 778G — 6-нанометровый процессор с рабочей частотой 2,4 ГГц и графикой Adreno 642L. Решение мощное, которое гораздо ближе к топовым процессорам, чем средним. В AnTuTu смартфон выбивает более 500 тысяч баллов, тест на троттлинг же демонстрирует стабильную работу без падения производительности, а под нагрузкой смартфон не греется выше 40 градусов. В играх эта "моторола" демонстрирует возможности выше средних.На российском рынке Moto Edge 20 предлагается только в варианте 8/256 ГБ, оперативную память можно нарастить из накопителя, а вто последний не расширяется — карты microSD не предусмотрено. Как и аудиоджека. Зато с беспроводными коммуникациями порядок и даже больше: младшей модели от Pro-версии достался режим Ready For, благодаря которого из телевизора или монитора можно сделать подобие компьютера. С ПК смартфон тоже работает, что дает, например, интеграцию с софтом для Android.Moto Edge 20 выделяется взвешенным набором из трех камер — главный 108-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HM2, "ширик" на 16 Мп с возможностью съемки макрофото и телефото-датчик на 8 Мп с трехкратным оптическим зумом. Видео смартфон способен писать в качестве вплоть до 4K при 30 кадрах в секунду.Странно выглядит монодинамик — конкуренты практически все щеголяют хотя бы "полуторным" стерео. Сканер отпечатков тут в кнопке, разблокировка по лицу работает адекватно. А вот к автономности есть вопросы — аккумулятор емкостью 4000 мАч едва дает смартфону возможность дожить до вечера. Кроме того, в режиме ожидания наблюдается значительный (до 10 процентов за ночь) саморазряд. Комплектный блок питания мощностью 30 Вт может полностью зарядить батарейку примерно за час.В России без скидок и акций Moto Edge 20 предлагается за 35 тысяч рублей — типичная цена для "середняка" на начало 2022-го. Конкурентов у трубки немало, но не по совокупности характеристик. Хотя и особенности этой модели могут показаться скорее недостатком, чем сильной стороной.
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РИА Новости
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4.7
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технологии, qualcomm, google android, motorola, inc.
16:16 11.02.2022
 

Moto привезла в Россию новый смартфон Edge 20

© РИА Новости / Кирилл КаримовMoto Edge 20
Moto Edge 20 - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кирилл Каримов. Бренд Moto, как часть компании Lenovo, часто выпускает смартфоны, которые выбиваются из общей моды. Вот и недавно появившийся Edge 20, младшая версия Edge 20 Pro, вряд ли найдет прямых конкурентов.
Во-первых, этот смартфон выполнен в корпусе с прямыми углами — этакий серый прямоугольник. Во-вторых, Edge 20 при огромном 6,7-дюймовом экране весит всего 163 грамма, трубка ощущается очень легкой. Наконец, экран: здесь установлена OLED-матрица с поддержкой 10-битного цвета, что даже во флагманах пока нечасто встречается. Картинку смартфон способен обновлять на частоте 144 Гц.
В качестве платформы в Motorola для модели выбрали чип Qualcomm Snapdragon 778G — 6-нанометровый процессор с рабочей частотой 2,4 ГГц и графикой Adreno 642L. Решение мощное, которое гораздо ближе к топовым процессорам, чем средним. В AnTuTu смартфон выбивает более 500 тысяч баллов, тест на троттлинг же демонстрирует стабильную работу без падения производительности, а под нагрузкой смартфон не греется выше 40 градусов. В играх эта "моторола" демонстрирует возможности выше средних.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Moto Edge 20 весит чуть больше 160 граммов

Moto Edge 20
1 из 2

Moto Edge 20 весит чуть больше 160 граммов

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Матрица способна обновляться на частоте 144 Гц

Moto Edge 20
2 из 2

Матрица способна обновляться на частоте 144 Гц

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 2

Moto Edge 20 весит чуть больше 160 граммов

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 2

Матрица способна обновляться на частоте 144 Гц

© РИА Новости / Кирилл Каримов
На российском рынке Moto Edge 20 предлагается только в варианте 8/256 ГБ, оперативную память можно нарастить из накопителя, а вто последний не расширяется — карты microSD не предусмотрено. Как и аудиоджека. Зато с беспроводными коммуникациями порядок и даже больше: младшей модели от Pro-версии достался режим Ready For, благодаря которого из телевизора или монитора можно сделать подобие компьютера. С ПК смартфон тоже работает, что дает, например, интеграцию с софтом для Android.
Moto Edge 20 выделяется взвешенным набором из трех камер — главный 108-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HM2, "ширик" на 16 Мп с возможностью съемки макрофото и телефото-датчик на 8 Мп с трехкратным оптическим зумом. Видео смартфон способен писать в качестве вплоть до 4K при 30 кадрах в секунду.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Днем основная камера Moto Edge 20 выдает отличные снимки

Moto Edge 20
1 из 6

Днем основная камера Moto Edge 20 выдает отличные снимки

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

"Ширик" на 16 Мп гораздо качественнее, чем модули прямых конкурентов

Moto Edge 20
2 из 6

"Ширик" на 16 Мп гораздо качественнее, чем модули прямых конкурентов

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Честный оптический 3X зум

Moto Edge 20
3 из 6

Честный оптический 3X зум

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Ночной режим доступен только на главной камере

Moto Edge 20
4 из 6

Ночной режим доступен только на главной камере

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Так в Moto намекают, что другие модули не очень подходят для недостаточного света

Moto Edge 20
5 из 6

Так в Moto намекают, что другие модули не очень подходят для недостаточного света

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Но снимать на них можно

Moto Edge 20
6 из 6

Но снимать на них можно

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 6

Днем основная камера Moto Edge 20 выдает отличные снимки

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 6

"Ширик" на 16 Мп гораздо качественнее, чем модули прямых конкурентов

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 6

Честный оптический 3X зум

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 6

Ночной режим доступен только на главной камере

© РИА Новости / Кирилл Каримов
5 из 6

Так в Moto намекают, что другие модули не очень подходят для недостаточного света

© РИА Новости / Кирилл Каримов
6 из 6

Но снимать на них можно

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Странно выглядит монодинамик — конкуренты практически все щеголяют хотя бы "полуторным" стерео. Сканер отпечатков тут в кнопке, разблокировка по лицу работает адекватно. А вот к автономности есть вопросы — аккумулятор емкостью 4000 мАч едва дает смартфону возможность дожить до вечера. Кроме того, в режиме ожидания наблюдается значительный (до 10 процентов за ночь) саморазряд. Комплектный блок питания мощностью 30 Вт может полностью зарядить батарейку примерно за час.
В России без скидок и акций Moto Edge 20 предлагается за 35 тысяч рублей — типичная цена для "середняка" на начало 2022-го. Конкурентов у трубки немало, но не по совокупности характеристик. Хотя и особенности этой модели могут показаться скорее недостатком, чем сильной стороной.
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