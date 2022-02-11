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Туризм
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В мэрии Москвы рассказали, сколько туристов посетило столицу в прошлом году
В мэрии Москвы рассказали, сколько туристов посетило столицу в прошлом году - РИА Новости, 11.02.2022
В мэрии Москвы рассказали, сколько туристов посетило столицу в прошлом году
За прошедший год в Москву приехали около 17 миллионов гостей, что почти на четверть больше показателя 2020 года, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:32
2022-02-11T15:32
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. За прошедший год в Москву приехали около 17 миллионов гостей, что почти на четверть больше показателя 2020 года, сообщает пресс-служба мэрии."В 2021 году Москву посетили 16,9 миллиона туристов – на 24 процента больше, чем в 2020 году. Рост произошел, прежде всего, за счет внутреннего туризма – в столице побывали 15,3 миллиона гостей из других регионов страны", – говорится в сообщении.Относительно рекордных показателей 2019 года, когда число путешественников превысило 25 миллионов, общий поток восстановился на 67 процентов. Больше всего гостей в Москву приезжают из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской области, Татарстана, Владимирской, Тульской, Калужской, Саратовской и Нижегородской областей. Восстановление внутреннего турпотока составляет почти 80 процентов. Поступления в бюджет Москвы от отрасли составили свыше 98 миллиардов рублей.
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туризм, новости - туризм, москва, куда поехать в выходные, туристы
15:32 11.02.2022
 
В мэрии Москвы рассказали, сколько туристов посетило столицу в прошлом году

Мэрия: почти 17 миллионов туристов посетили Москву в 2021 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. За прошедший год в Москву приехали около 17 миллионов гостей, что почти на четверть больше показателя 2020 года, сообщает пресс-служба мэрии.
"В 2021 году Москву посетили 16,9 миллиона туристов – на 24 процента больше, чем в 2020 году. Рост произошел, прежде всего, за счет внутреннего туризма – в столице побывали 15,3 миллиона гостей из других регионов страны", – говорится в сообщении.
Относительно рекордных показателей 2019 года, когда число путешественников превысило 25 миллионов, общий поток восстановился на 67 процентов.
Больше всего гостей в Москву приезжают из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской области, Татарстана, Владимирской, Тульской, Калужской, Саратовской и Нижегородской областей.
Восстановление внутреннего турпотока составляет почти 80 процентов. Поступления в бюджет Москвы от отрасли составили свыше 98 миллиардов рублей.
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