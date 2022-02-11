https://ria.ru/20220211/moshennik-1772268783.html

Представившийся актером мошенник выманил у красноярки пять миллионов рублей

Представившийся актером мошенник выманил у красноярки пять миллионов рублей - РИА Новости, 11.02.2022

Представившийся актером мошенник выманил у красноярки пять миллионов рублей

Мошенник, представившийся актером из Британии, выманил у жительницы Красноярска пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:30

2022-02-11T13:30

2022-02-11T13:30

происшествия

московская область (подмосковье)

красноярский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КРАСНОЯРСК, 11 фев – РИА Новости. Мошенник, представившийся актером из Британии, выманил у жительницы Красноярска пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю."Псевдоактёр из Британии обманом похитил у жительницы Красноярского края почти 5 миллионов рублей. …Предварительно установлено, что в августе 2021 года потерпевшая в одной из социальных сетей оставила комментарий под публикацией британского актёра. Через некоторое время от имени артиста ей в мессенджере написал неизвестный. Он сообщил, что отправил ей посылку с подарками. Затем с женщиной связался якобы сотрудник курьерской службы, который проинформировал о поступлении отправления на её имя, а также о необходимости оплаты начисленных пошлин и налогов. Будучи введённой в заблуждение, она несколькими частями перевела злоумышленнику более 4,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что женщине в банке посоветовали не переводить средства, так как по указанному счету проводятся сомнительные операции. Женщина сама обратилась в полицию. Подозреваемый в преступлении задержан красноярскими полицейскими совместно с их коллегами из Московской области и силовой поддержке Росгвардии в подмосковной Балашихе. Мошенником оказался уроженец Нигерии. Отмечается, что он признал вину и сейчас арестован.

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/moshennik-1771894717.html

московская область (подмосковье)

красноярский край

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происшествия, московская область (подмосковье), красноярский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)