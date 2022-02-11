https://ria.ru/20220211/moldaviya-1772299728.html

В Молдавии рассказали о пути в Европу

В Молдавии рассказали о пути в Европу - РИА Новости, 11.02.2022

В Молдавии рассказали о пути в Европу

Молдавия и Румыния строят новые мосты - реальные и виртуальные, поскольку попасть в Европу Кишинев может только при поддержке Бухареста, считает молдавский... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:12

2022-02-11T15:12

2022-02-11T15:44

в мире

молдавия

европа

румыния

евросоюз

майя санду

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КИШИНЕВ, 11 фев – РИА Новости. Молдавия и Румыния строят новые мосты - реальные и виртуальные, поскольку попасть в Европу Кишинев может только при поддержке Бухареста, считает молдавский премьер Наталья Гаврилица.В пятницу в Кишиневе состоялось совместное заседание правительств Молдавии и Румынии. Стороны подписали соглашение о выделении Бухарестом Кишиневу гранта в размере 100 миллионов евро, соглашение о снижении тарифов на роуминг, договорились отремонтировать мост через реку Прут, а также подписали протоколы о сотрудничестве в областях цифровизации, образования, юстиции, обороны, борьбы с коррупцией."Мы пообещали, что построим новые физические и виртуальные мосты между двумя берегами Прута, и мы держим свое слово. Наша дорога в Европу проходит через Румынию", - заявила Гаврилица во время заседания правительств.Премьер Румынии Николае Чукэ заверил ее, что Бухарест всегда готов поддержать Кишинев. "Я заверяю вас, что Румыния и впредь будет вашим решительным и активным сторонником, вы можете рассчитывать на полную открытость и сотрудничество румынских учреждений как в Бухаресте, так и в Брюсселе. Мнение Румынии по вопросу о Молдавии слышно в европейских столицах", - отметил Чукэ.Правительство Молдавии в 2014 году подписало в Брюсселе соглашение об ассоциации с Евросоюзом, окончательно оно вступило в силу в 2015 году. Президент Майя Санду и правительство Гаврилицы в вопросах внешней политики придерживаются курса на европейскую интеграцию.

https://ria.ru/20211012/moldaviya-1754123196.html

https://ria.ru/20211227/sandu-1765740926.html

молдавия

европа

румыния

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в мире, молдавия, европа, румыния, евросоюз, майя санду