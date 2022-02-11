15:12 11.02.2022 (обновлено: 15:44 11.02.2022)
В Молдавии рассказали о пути в Европу
Премьер-министр Молдавии Гаврилица: наш путь в Европу лежит через Румынию
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
КИШИНЕВ, 11 фев – РИА Новости. Молдавия и Румыния строят новые мосты - реальные и виртуальные, поскольку попасть в Европу Кишинев может только при поддержке Бухареста, считает молдавский премьер Наталья Гаврилица.
В пятницу в Кишиневе состоялось совместное заседание правительств Молдавии и Румынии. Стороны подписали соглашение о выделении Бухарестом Кишиневу гранта в размере 100 миллионов евро, соглашение о снижении тарифов на роуминг, договорились отремонтировать мост через реку Прут, а также подписали протоколы о сотрудничестве в областях цифровизации, образования, юстиции, обороны, борьбы с коррупцией.
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"Мы пообещали, что построим новые физические и виртуальные мосты между двумя берегами Прута, и мы держим свое слово. Наша дорога в Европу проходит через Румынию", - заявила Гаврилица во время заседания правительств.
Премьер Румынии Николае Чукэ заверил ее, что Бухарест всегда готов поддержать Кишинев. "Я заверяю вас, что Румыния и впредь будет вашим решительным и активным сторонником, вы можете рассчитывать на полную открытость и сотрудничество румынских учреждений как в Бухаресте, так и в Брюсселе. Мнение Румынии по вопросу о Молдавии слышно в европейских столицах", - отметил Чукэ.
Правительство Молдавии в 2014 году подписало в Брюсселе соглашение об ассоциации с Евросоюзом, окончательно оно вступило в силу в 2015 году. Президент Майя Санду и правительство Гаврилицы в вопросах внешней политики придерживаются курса на европейскую интеграцию.
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