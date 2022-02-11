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В США разбился истребитель "Мираж"
В США разбился истребитель "Мираж" - РИА Новости, 11.02.2022
В США разбился истребитель "Мираж"
Истребитель "Мираж" F1, принадлежавший компании-подрядчику Пентагона, разбился во время тренировочного полета в США в штате Аризона, пилот катапультировался,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T01:19
2022-02-11T05:26
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Истребитель "Мираж" F1, принадлежавший компании-подрядчику Пентагона, разбился во время тренировочного полета в США в штате Аризона, пилот катапультировался, сообщила пресс-служба ВВС.Устаревшие самолеты французского производства используются, чтобы имитировать вероятного противника при подготовке американских военных летчиков."Пилот сумел безопасно катапультироваться", - добавили в ВВС.На земле пострадавших нет. Летчик получил легкие травмы.
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в мире, сша
01:19 11.02.2022 (обновлено: 05:26 11.02.2022)
 
В США разбился истребитель "Мираж"

В США разбился истребитель "Мираж" F1, летчик катапультировался

© jmiguel rodriguezИстребитель Mirage F1
Истребитель Mirage F1
© jmiguel rodriguez
Истребитель Mirage F1
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Истребитель "Мираж" F1, принадлежавший компании-подрядчику Пентагона, разбился во время тренировочного полета в США в штате Аризона, пилот катапультировался, сообщила пресс-служба ВВС.
Устаревшие самолеты французского производства используются, чтобы имитировать вероятного противника при подготовке американских военных летчиков.
"Примерно в 11.11 сегодняшнего утра при выполнении планового тренировочного задания законтрактованный истребитель "Мираж" F1... потерпел аварию в 15 милях к северо-западу от базы (ВВС "Люк") над ненаселенной территорией", - сказано в пресс-релизе.
"Пилот сумел безопасно катапультироваться", - добавили в ВВС.
На земле пострадавших нет. Летчик получил легкие травмы.
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