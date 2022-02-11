https://ria.ru/20220211/mirazh-1772179904.html

В США разбился истребитель "Мираж"

В США разбился истребитель "Мираж" - РИА Новости, 11.02.2022

В США разбился истребитель "Мираж"

Истребитель "Мираж" F1, принадлежавший компании-подрядчику Пентагона, разбился во время тренировочного полета в США в штате Аризона, пилот катапультировался,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T01:19

2022-02-11T01:19

2022-02-11T05:26

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Истребитель "Мираж" F1, принадлежавший компании-подрядчику Пентагона, разбился во время тренировочного полета в США в штате Аризона, пилот катапультировался, сообщила пресс-служба ВВС.Устаревшие самолеты французского производства используются, чтобы имитировать вероятного противника при подготовке американских военных летчиков."Пилот сумел безопасно катапультироваться", - добавили в ВВС.На земле пострадавших нет. Летчик получил легкие травмы.

https://ria.ru/20220124/istrebitel-1769340874.html

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в мире, сша