Глава офиса Зеленского прокомментировал минские договоренности
Ермак: советники "нормандского формата" подтвердили необходимость выполнять "Минск-2"
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что советники лидеров "нормандского формата" подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
"Все подтвердили сегодня то, что у нас есть минские договоренности. Их нужно выполнять", - заявил Ермак на брифинге.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.