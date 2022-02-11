https://ria.ru/20220211/minsk-1772199153.html

МЧС Белоруссии сообщило о задымлении в метро в центре Минска

МЧС Белоруссии сообщило о задымлении в метро в центре Минска - РИА Новости, 11.02.2022

МЧС Белоруссии сообщило о задымлении в метро в центре Минска

МЧС Белоруссии сообщило о задымлении в метро в районе станции Октябрьская в центре Минска, открытого горения нет. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T08:43

2022-02-11T08:43

2022-02-11T09:08

происшествия

белоруссия

октябрьский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мчс белоруссии

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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. МЧС Белоруссии сообщило о задымлении в метро в районе станции Октябрьская в центре Минска, открытого горения нет.По информации МЧС, причиной задымления стало тление в районе вентиляционной сбойки, оно ликвидировано, пострадавших нет."По оперативной информации происходило тление в районе вентиляционной сбойки. Пострадавших нет, тление ликвидировано подразделениями МЧС", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Белоруссии.

https://ria.ru/20220120/zhuravli-1768665159.html

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происшествия, белоруссия, октябрьский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мчс белоруссии