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МЧС Белоруссии сообщило о задымлении в метро в центре Минска
МЧС Белоруссии сообщило о задымлении в метро в центре Минска - РИА Новости, 11.02.2022
МЧС Белоруссии сообщило о задымлении в метро в центре Минска
МЧС Белоруссии сообщило о задымлении в метро в районе станции Октябрьская в центре Минска, открытого горения нет. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T08:43
2022-02-11T08:43
2022-02-11T09:08
происшествия
белоруссия
октябрьский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мчс белоруссии
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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. МЧС Белоруссии сообщило о задымлении в метро в районе станции Октябрьская в центре Минска, открытого горения нет.По информации МЧС, причиной задымления стало тление в районе вентиляционной сбойки, оно ликвидировано, пострадавших нет."По оперативной информации происходило тление в районе вентиляционной сбойки. Пострадавших нет, тление ликвидировано подразделениями МЧС", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Белоруссии.
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РИА Новости
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происшествия, белоруссия, октябрьский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мчс белоруссии
08:43 11.02.2022 (обновлено: 09:08 11.02.2022)
МЧС Белоруссии сообщило о задымлении в метро в центре Минска
МЧС Белоруссии сообщило о задымлении в метро в районе станции "Октябрьская" в Минске