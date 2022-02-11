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В Казани вновь эвакуировали школы из-за сообщений о "минировании"
В Казани вновь эвакуировали школы из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 11.02.2022
В Казани вновь эвакуировали школы из-за сообщений о "минировании"
Анонимные сообщения о "минировании" вновь поступили в школы Казани в пятницу, ученики эвакуированы, правоохранительные органы проверяют информацию, сообщила... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:21
2022-02-11T12:21
2022-02-11T12:21
происшествия
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казань
ложные сообщения о минировании зданий
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КАЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" вновь поступили в школы Казани в пятницу, ученики эвакуированы, правоохранительные органы проверяют информацию, сообщила мэрия Казани в своем Telegram-канале."Новый день и новые сообщения с угрозами, поступившие в школы. Снова правоохранительные органы вынуждены проверять такие сообщения", - говорится в сообщении.Мэрия отмечает, что занятия в школах будут продолжены по завершении проверок и призывает не ослаблять бдительность ради безопасности детей, проверяя все поступающие сигналы.С начала февраля это уже не первое сообщение о "минировании" школ, они периодически поступают в разные учебные заведения Казани. Только в минувший понедельник из-за анонимных сообщений были эвакуированы 15 школ города.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, казань, ложные сообщения о минировании зданий
В Казани вновь эвакуировали школы из-за сообщений о "минировании"
В Казани эвакуировали школы из-за сообщений о "минировании"