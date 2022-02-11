https://ria.ru/20220211/minirovanie-1772250979.html

В Казани вновь эвакуировали школы из-за сообщений о "минировании"

В Казани вновь эвакуировали школы из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 11.02.2022

В Казани вновь эвакуировали школы из-за сообщений о "минировании"

Анонимные сообщения о "минировании" вновь поступили в школы Казани в пятницу, ученики эвакуированы, правоохранительные органы проверяют информацию, сообщила... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:21

2022-02-11T12:21

2022-02-11T12:21

происшествия

россия

казань

ложные сообщения о минировании зданий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5a931dffdf05f9c4de7622fec2baeb48.jpg

КАЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" вновь поступили в школы Казани в пятницу, ученики эвакуированы, правоохранительные органы проверяют информацию, сообщила мэрия Казани в своем Telegram-канале."Новый день и новые сообщения с угрозами, поступившие в школы. Снова правоохранительные органы вынуждены проверять такие сообщения", - говорится в сообщении.Мэрия отмечает, что занятия в школах будут продолжены по завершении проверок и призывает не ослаблять бдительность ради безопасности детей, проверяя все поступающие сигналы.С начала февраля это уже не первое сообщение о "минировании" школ, они периодически поступают в разные учебные заведения Казани. Только в минувший понедельник из-за анонимных сообщений были эвакуированы 15 школ города.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, казань, ложные сообщения о минировании зданий