https://ria.ru/20220211/migranty-1772291177.html

Медведев рассказал, каким должно быть медосвидетельствование иностранцев

Медведев рассказал, каким должно быть медосвидетельствование иностранцев - РИА Новости, 11.02.2022

Медведев рассказал, каким должно быть медосвидетельствование иностранцев

Медицинское освидетельствование иностранцев должно быть комфортным, разумным, но общеобязательным, считает зампред главы совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:42

2022-02-11T14:42

2022-02-11T14:42

общество

россия

дмитрий медведев

мигранты

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Медицинское освидетельствование иностранцев должно быть комфортным, разумным, но общеобязательным, считает зампред главы совбеза Дмитрий Медведев.“Подход к разным категориям, безусловно, должен быть гибким и дифференцированным. Одно дело - высококвалифицированные специалисты, другое дело - люди, у которых нет квалификации. Здесь есть тоже, о чем подумать. Надо проанализировать ситуацию, сделать эти процедуры комфортными, разумными, но, безусловно, общеобязательными, то есть они должны распространяться на всех, даже если это будут несколько иные процедуры к отдельным категориям",- сказал Медведев на совещании, посвящённом дополнительным мерам по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.Он считает, что здесь можно было бы учесть и опыт зарубежных стран.

https://ria.ru/20220211/infektsiya-1772286278.html

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общество, россия, дмитрий медведев, мигранты