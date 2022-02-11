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Медведев рассказал, каким должно быть медосвидетельствование иностранцев
Медведев рассказал, каким должно быть медосвидетельствование иностранцев - РИА Новости, 11.02.2022
Медведев рассказал, каким должно быть медосвидетельствование иностранцев
Медицинское освидетельствование иностранцев должно быть комфортным, разумным, но общеобязательным, считает зампред главы совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:42
2022-02-11T14:42
общество
россия
дмитрий медведев
мигранты
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.&nbsp;Медицинское освидетельствование иностранцев должно быть комфортным, разумным, но общеобязательным, считает зампред главы совбеза Дмитрий Медведев.“Подход к разным категориям, безусловно, должен быть гибким и дифференцированным. Одно дело - высококвалифицированные специалисты, другое дело - люди, у которых нет квалификации. Здесь есть тоже, о&nbsp;чем подумать. Надо проанализировать ситуацию, сделать эти процедуры комфортными, разумными, но, безусловно, общеобязательными, то есть они должны распространяться на всех, даже если это будут несколько иные процедуры к отдельным категориям",- сказал Медведев на совещании, посвящённом дополнительным мерам&nbsp;по интеграции&nbsp;и адаптации мигрантов в российском обществе.Он считает, что здесь можно было бы учесть и опыт зарубежных стран.
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общество, россия, дмитрий медведев, мигранты
14:42 11.02.2022
 
Медведев рассказал, каким должно быть медосвидетельствование иностранцев

Медведев: медосвидетельствование иностранцев должно быть комфортным, но общеобязательным

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТрудовые мигранты во время оформления документов на работу
Трудовые мигранты во время оформления документов на работу - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Трудовые мигранты во время оформления документов на работу. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Медицинское освидетельствование иностранцев должно быть комфортным, разумным, но общеобязательным, считает зампред главы совбеза Дмитрий Медведев.
“Подход к разным категориям, безусловно, должен быть гибким и дифференцированным. Одно дело - высококвалифицированные специалисты, другое дело - люди, у которых нет квалификации. Здесь есть тоже, о чем подумать. Надо проанализировать ситуацию, сделать эти процедуры комфортными, разумными, но, безусловно, общеобязательными, то есть они должны распространяться на всех, даже если это будут несколько иные процедуры к отдельным категориям",- сказал Медведев на совещании, посвящённом дополнительным мерам по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.
Он считает, что здесь можно было бы учесть и опыт зарубежных стран.
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ОбществоРоссияДмитрий МедведевМигранты
 
 
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