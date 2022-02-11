https://ria.ru/20220211/migranty-1772286480.html

Приток мигрантов в Россию в 2021 году вырос на треть, заявил Медведев

Приток мигрантов в Россию в 2021 году вырос на треть, заявил Медведев - РИА Новости, 11.02.2022

Приток мигрантов в Россию в 2021 году вырос на треть, заявил Медведев

Приток мигрантов в Россию за 2021 год вырос на треть, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:27

2022-02-11T14:27

2022-02-11T19:35

общество

россия

мигранты

дмитрий медведев

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Приток мигрантов в Россию за 2021 год вырос на треть, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Приток мигрантов сейчас растет, особенно после спада в ряде стран противоэпидемических мер <...>. Ежегодно к нам приезжают несколько миллионов иностранных граждан", — сказал он на совещании по вопросам адаптации и интеграции мигрантов в обществе.Угроза образования анклавовВ связи с этим он указал на обстоятельства, которые властям необходимо учитывать. В частности, по его словам, во многих регионах нет программ по работе с мигрантами, ситуация в этой сфере пущена на самотек."Треть субъектов России такие программы даже не разработали. Средств в бюджете на эти цели нет, притом что у них зачастую живут сотни тысяч таких людей. <...> Ситуация эта недопустима. Такая работа должна вестись и на муниципальном, и на региональном уровне, естественно, в координации с Министерством внутренних дел, Федеральной службой безопасности", — отметил Медведев.Он добавил, что некоторые муниципалитеты не владеют информацией о миграционных потоках на своей территории, не взаимодействуют с органами внутренних дел и контролирующими структурами, не знают настроений внутри диаспор и не имеют контактов с их лидерами. При этом численность наиболее крупных из них может достигать пяти миллионов человек.Это, в свою очередь, может вылиться в образование анклавов в местах компактного проживания иностранцев."Это, собственно, мировая проблема, и у нас она тоже присутствует в полном объеме. Своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и по собственным понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы. Без должного контроля они могут и становятся, к сожалению, зачастую рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности", — заявил он.Чтобы избежать подобного сценария, необходимо усилить контроль за такими районами.Интеграция мигрантовМедведев также обратил внимание на сферу здравоохранения. Он отметил, что въезжающие в Россию иностранцы не должны быть источником инфекций, поэтому процедура медосвидетельствования должна быть комфортной, разумной, но общеобязательной.Помимо этого, зампредседателя Совбеза заявил, что властям необходимо сконцентрироваться на теме интеграции мигрантов."С этим связаны экономические, правовые, финансовые и весьма сложные социокультурные проблемы. Надо, вне всякого сомнения, на этой теме сконцентрироваться, поскольку она вызывает и напряжение в обществе, и резонанс", — сказал он.В частности, по его словам, необходимо решать проблему незнания русского языка некоторыми из приезжих. Одной из мер должен стать введенный ранее обязательный экзамен, который, помимо языковых вопросов, также включает в себя российскую историю и законы — его необходимо сдать для получения рабочего патента и вида на жительство."Очевидно, он должен быть своего рода фильтром, чтобы в первую очередь допускать тех, кто является законопослушным и в достаточной мере образованным, тех, кто готов воспринимать нашу культуру, традиции, кто хотел бы по-настоящему здесь жить и работать", — сказал он.Еще одним способом решения этой проблемы может стать преподавание русского языка в соседних странах. Медведев добавил, что процессы адаптации иностранцев должны быть комфортными и безопасными, но приоритетом для властей остаются вопросы национальной безопасности и комфорт российских граждан.

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https://ria.ru/20220118/prestupnost-1768445652.html

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общество, россия, мигранты, дмитрий медведев