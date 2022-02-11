13:57 11.02.2022 (обновлено: 14:22 11.02.2022)
Медведев призвал решить проблему незнания мигрантами русского языка
Зампред Совбеза Медведев: многие мигранты плохо владеют русским, эту проблему нужно решать
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Многие мигранты плохо владеют русским языком, эту проблему нужно решать, чтобы в РФ приезжали те, кто хочет здесь жить и работать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В своей массе многие мигранты плохо владеют русским языком. Я имею в виду взрослых уже людей. Это одна из причин, по которой общины иностранцев живут замкнуто и обособленно... Это проблема мировая, но решать нам ее нужно применительно к условиям в нашей стране", - сказал он на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.
Он напомнил, что для более эффективной адаптации мигрантов к жизни в России был введен обязательный экзамен по русскому языку, истории и законам РФ, который необходим при получении рабочего патента, вида на жительство. "Очевидно, он должен быть своего рода фильтром, чтобы в первую очередь допускать тех, кто является законопослушным и в достаточной мере образованным, тех, кто готов воспринимать нашу культуру, традиции, кто хотел бы по-настоящему здесь жить и работать", - сказал Медведев.
Однако, по его словам, к системе организации экзаменов есть вопросы, поэтому он предложил участникам совещания мнения на этот счет.
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"Важно, чтобы в других странах, особенно в ближнем зарубежье, люди изучали русский язык, знакомились с нашей культурой, в том числе та молодежь, которая проявляет желание приехать в Россию на работу или учебу. Такая работа уже ведется Россотрудничеством и министерством иностранных дел. Мы постоянно к ней возвращаемся", - также подчеркнул он.
"Очевидно, она все равно должна быть и более системной, и более активной. Во всяком случае послы в государствах СНГ, странах евразийского союза постоянно обращают на это внимание", - добавил Медведев.