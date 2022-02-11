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Источник в МИД назвал запрос Украины о военной деятельности необоснованным
Источник в МИД назвал запрос Украины о военной деятельности необоснованным - РИА Новости, 11.02.2022
Источник в МИД назвал запрос Украины о военной деятельности необоснованным
В Москве по каналам связи ОБСЕ получили запрос Киева "о разъяснении необычной военной деятельности", подтвердил РИА Новости источник в МИД. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T19:51
2022-02-11T23:37
россия
москва
киев
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Москве по каналам связи ОБСЕ получили запрос Киева "о разъяснении необычной военной деятельности", подтвердил РИА Новости источник в МИД. На Смоленской площади считают запрос Киева маневром, отвлекающим от "собственной существенной необычной военной активности" и ежедневных обстрелов Донбасса.Москва в ближайшее время даст ответ на украинский запрос, заключил собеседник агентства.Ранее в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев запросил у Москвы разъяснения о военной деятельности в приграничных районах и Крыму. Он указал, что российская сторона должна в течение 48 часов предоставить информацию о районах военной активности и численности военнослужащих.Венский документ ОБСЕ от 2011 года нацелен на укрепление безопасности и доверия между странами. В соответствии с договоренностями государства ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документ предусматривает консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772339557.html
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россия, москва, киев
19:51 11.02.2022 (обновлено: 23:37 11.02.2022)
 
Источник в МИД назвал запрос Украины о военной деятельности необоснованным

Источник в МИД назвал запрос Украины о военной деятельности необоснованным

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Москве по каналам связи ОБСЕ получили запрос Киева "о разъяснении необычной военной деятельности", подтвердил РИА Новости источник в МИД.
"Не считаем его обоснованным, так как деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", — добавил собеседник агентства.
На Смоленской площади считают запрос Киева маневром, отвлекающим от "собственной существенной необычной военной активности" и ежедневных обстрелов Донбасса.
Москва в ближайшее время даст ответ на украинский запрос, заключил собеседник агентства.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 17:35
Киев запросил у Москвы данные о районах военной деятельности
Ранее в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев запросил у Москвы разъяснения о военной деятельности в приграничных районах и Крыму. Он указал, что российская сторона должна в течение 48 часов предоставить информацию о районах военной активности и численности военнослужащих.
Венский документ ОБСЕ от 2011 года нацелен на укрепление безопасности и доверия между странами. В соответствии с договоренностями государства ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документ предусматривает консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Военнослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 13:50
НАТО не исключает размещения новых боевых групп в Черноморском регионе
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
3 февраля, 10:05Инфографика
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