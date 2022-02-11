https://ria.ru/20220211/mid-1772215836.html

Блинкен обсудил с главой МИД Японии КНДР, Китай и ситуацию вокруг Украины

Блинкен обсудил с главой МИД Японии КНДР, Китай и ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 11.02.2022

Блинкен обсудил с главой МИД Японии КНДР, Китай и ситуацию вокруг Украины

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен провели двустороннюю встречу в Австралии перед встречей глав внешнеполитических ведомств... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T10:24

2022-02-11T10:24

2022-02-11T10:24

в мире

джо байден

россия

киев

сша

нато

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ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен провели двустороннюю встречу в Австралии перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран-участниц QUAD, в ходе которой были затронуты темы двустороннего сотрудничества, ракетная программа КНДР, ситуация вокруг Украины, а также китайская проблематика."Министры решительно осудили односторонние попытки силой изменить статус-кво в Восточно-китайском и Южно-китайском морях и вновь подтвердили намерение к тесному взаимодействию Японии и США по различным вопросом относительно Китая", - говорится в пресс-релизе японского МИД.Главы ведомств также выразили "серьезную обеспокоенность ракетной и ядерной программой Северной Кореи"."Министры также подтвердили, что они продолжают с большой тревогой следить за наращиванием российских военных сил в регионах на границе с Украиной, и вновь заявили о том, что они поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - отмечается в документе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Кроме этого, Хаяси и Блинкен договорились продолжать усилия по подготовке визита президента США Джо Байдена в Японию для участия во встрече лидеров стран QUAD, которая планируется на японской территории в первой половине этого года.Формат QUAD объединяет Индию, США, Японию и Австралию.

https://ria.ru/20220207/kurily-1771477861.html

россия

киев

сша

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в мире, джо байден, россия, киев, сша, нато, энтони блинкен