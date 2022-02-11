Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/mid-1772215836.html
Блинкен обсудил с главой МИД Японии КНДР, Китай и ситуацию вокруг Украины
Блинкен обсудил с главой МИД Японии КНДР, Китай и ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 11.02.2022
Блинкен обсудил с главой МИД Японии КНДР, Китай и ситуацию вокруг Украины
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен провели двустороннюю встречу в Австралии перед встречей глав внешнеполитических ведомств... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:24
2022-02-11T10:24
в мире
джо байден
россия
киев
сша
нато
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768896994_0:16:3110:1765_1920x0_80_0_0_cbdeeda1f51a05aef6b1f39f2e2970e1.jpg
ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен провели двустороннюю встречу в Австралии перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран-участниц QUAD, в ходе которой были затронуты темы двустороннего сотрудничества, ракетная программа КНДР, ситуация вокруг Украины, а также китайская проблематика."Министры решительно осудили односторонние попытки силой изменить статус-кво в Восточно-китайском и Южно-китайском морях и вновь подтвердили намерение к тесному взаимодействию Японии и США по различным вопросом относительно Китая", - говорится в пресс-релизе японского МИД.Главы ведомств также выразили "серьезную обеспокоенность ракетной и ядерной программой Северной Кореи"."Министры также подтвердили, что они продолжают с большой тревогой следить за наращиванием российских военных сил в регионах на границе с Украиной, и вновь заявили о том, что они поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - отмечается в документе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Кроме этого, Хаяси и Блинкен договорились продолжать усилия по подготовке визита президента США Джо Байдена в Японию для участия во встрече лидеров стран QUAD, которая планируется на японской территории в первой половине этого года.Формат QUAD объединяет Индию, США, Японию и Австралию.
https://ria.ru/20220207/kurily-1771477861.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768896994_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a69791fec754ede070c43ff948188fb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, россия, киев, сша, нато, энтони блинкен
10:24 11.02.2022
 
Блинкен обсудил с главой МИД Японии КНДР, Китай и ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Японии КНДР, Китай и ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен провели двустороннюю встречу в Австралии перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран-участниц QUAD, в ходе которой были затронуты темы двустороннего сотрудничества, ракетная программа КНДР, ситуация вокруг Украины, а также китайская проблематика.
"Министры решительно осудили односторонние попытки силой изменить статус-кво в Восточно-китайском и Южно-китайском морях и вновь подтвердили намерение к тесному взаимодействию Японии и США по различным вопросом относительно Китая", - говорится в пресс-релизе японского МИД.
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 14:11
Посол США в Токио поддержал Японию в вопросе принадлежности Южных Курил
Главы ведомств также выразили "серьезную обеспокоенность ракетной и ядерной программой Северной Кореи".
"Министры также подтвердили, что они продолжают с большой тревогой следить за наращиванием российских военных сил в регионах на границе с Украиной, и вновь заявили о том, что они поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - отмечается в документе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Кроме этого, Хаяси и Блинкен договорились продолжать усилия по подготовке визита президента США Джо Байдена в Японию для участия во встрече лидеров стран QUAD, которая планируется на японской территории в первой половине этого года.
Формат QUAD объединяет Индию, США, Японию и Австралию.
 
В миреДжо БайденРоссияКиевСШАНАТОЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала