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В Минске на строительстве станции метро рабочего засыпало грунтом

В Минске на строительстве станции метро рабочего засыпало грунтом - РИА Новости, 12.02.2022

В Минске на строительстве станции метро рабочего засыпало грунтом

Спасатели работают на площадке строительства новой станции метро в Минске, где человека засыпало грунтом, сообщило МЧС Белоруссии. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-11T14:39

2022-02-11T14:39

2022-02-12T00:48

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МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Спасатели работают на площадке строительства новой станции метро в Минске, где человека засыпало грунтом, сообщило МЧС Белоруссии."Работники МЧС работают на территории строительной площадки метрополитена по улице Кижеватова (в Минске. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении МЧС в его Telegram-канале.Как сообщили в ведомстве, поступила информация, что "человека засыпало грунтом". Состояние пострадавшего министерство не уточняет.

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в мире, белоруссия, минск, мчс белоруссии