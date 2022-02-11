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В Минске на строительстве станции метро рабочего засыпало грунтом
В Минске на строительстве станции метро рабочего засыпало грунтом - РИА Новости, 12.02.2022
В Минске на строительстве станции метро рабочего засыпало грунтом
Спасатели работают на площадке строительства новой станции метро в Минске, где человека засыпало грунтом, сообщило МЧС Белоруссии. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-11T14:39
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в мире
белоруссия
минск
мчс белоруссии
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МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Спасатели работают на площадке строительства новой станции метро в Минске, где человека засыпало грунтом, сообщило МЧС Белоруссии."Работники МЧС работают на территории строительной площадки метрополитена по улице Кижеватова (в Минске. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении МЧС в его Telegram-канале.Как сообщили в ведомстве, поступила информация, что "человека засыпало грунтом". Состояние пострадавшего министерство не уточняет.
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в мире, белоруссия, минск, мчс белоруссии
14:39 11.02.2022 (обновлено: 00:48 12.02.2022)
 
В Минске на строительстве станции метро рабочего засыпало грунтом

Рабочего засыпало грунтом на строительстве станции метро в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЖительница Минска входит на станцию метро
Жительница Минска входит на станцию метро - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Жительница Минска входит на станцию метро
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МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Спасатели работают на площадке строительства новой станции метро в Минске, где человека засыпало грунтом, сообщило МЧС Белоруссии.
"Работники МЧС работают на территории строительной площадки метрополитена по улице Кижеватова (в Минске. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении МЧС в его Telegram-канале.
Как сообщили в ведомстве, поступила информация, что "человека засыпало грунтом". Состояние пострадавшего министерство не уточняет.
 
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