https://ria.ru/20220211/medvedev-1772286854.html

Медведев призвал сконцентрироваться на теме адаптации мигрантов

Медведев призвал сконцентрироваться на теме адаптации мигрантов - РИА Новости, 11.02.2022

Медведев призвал сконцентрироваться на теме адаптации мигрантов

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российским властям необходимо сконцентрироваться на теме интеграции мигрантов, поскольку она вызывает... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:29

2022-02-11T14:29

2022-02-11T14:29

дмитрий медведев

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752171391_0:0:2671:1502_1920x0_80_0_0_baaad7cc4bfbf9d7ce530457e2f9c74e.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российским властям необходимо сконцентрироваться на теме интеграции мигрантов, поскольку она вызывает напряжение и резонанс в обществе."Сегодня мы обсудим одну, но масштабную проблему, с которой сталкиваются страны с большим притоком приезжих. Речь идет об интеграции и адаптации мигрантов в нашем обществе. С этим связаны и экономические, правовые, финансовые и весьма сложные социокультурные проблемы. Надо, вне всякого сомнения, на этой теме сконцентрироваться, поскольку она вызывает и напряжение в обществе и резонанс", - сказал Медведев в пятницу на совещании по вопросам адаптации и интеграции мигрантов в обществе.

https://ria.ru/20220211/medvedev-1772281719.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, совет безопасности рф