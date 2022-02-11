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Медведев призвал сконцентрироваться на теме адаптации мигрантов
Медведев призвал сконцентрироваться на теме адаптации мигрантов - РИА Новости, 11.02.2022
Медведев призвал сконцентрироваться на теме адаптации мигрантов
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российским властям необходимо сконцентрироваться на теме интеграции мигрантов, поскольку она вызывает... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:29
2022-02-11T14:29
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российским властям необходимо сконцентрироваться на теме интеграции мигрантов, поскольку она вызывает напряжение и резонанс в обществе."Сегодня мы обсудим одну, но масштабную проблему, с которой сталкиваются страны с большим притоком приезжих. Речь идет об интеграции и адаптации мигрантов в нашем обществе. С этим связаны и экономические, правовые, финансовые и весьма сложные социокультурные проблемы. Надо, вне всякого сомнения, на этой теме сконцентрироваться, поскольку она вызывает и напряжение в обществе и резонанс", - сказал Медведев в пятницу на совещании по вопросам адаптации и интеграции мигрантов в обществе.
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дмитрий медведев, совет безопасности рф
14:29 11.02.2022
 
Медведев призвал сконцентрироваться на теме адаптации мигрантов

Зампред Совбеза Медведев призвал сконцентрироваться на теме адаптации мигрантов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российским властям необходимо сконцентрироваться на теме интеграции мигрантов, поскольку она вызывает напряжение и резонанс в обществе.
"Сегодня мы обсудим одну, но масштабную проблему, с которой сталкиваются страны с большим притоком приезжих. Речь идет об интеграции и адаптации мигрантов в нашем обществе. С этим связаны и экономические, правовые, финансовые и весьма сложные социокультурные проблемы. Надо, вне всякого сомнения, на этой теме сконцентрироваться, поскольку она вызывает и напряжение в обществе и резонанс", - сказал Медведев в пятницу на совещании по вопросам адаптации и интеграции мигрантов в обществе.
Председатель Единой России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 14:10
Медведев раскритиковал регионы за плохую работу с мигрантами
 
Дмитрий МедведевСовет Безопасности РФ
 
 
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