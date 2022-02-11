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Медведев раскритиковал регионы за плохую работу с мигрантами
Медведев раскритиковал регионы за плохую работу с мигрантами - РИА Новости, 11.02.2022
Медведев раскритиковал регионы за плохую работу с мигрантами
Треть субъектов РФ не разработала программ по работе с мигрантами, ситуация пущена на самотёк, что недопустимо, заявил зампред главы Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:10
2022-02-11T14:10
2022-02-11T14:47
россия
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Треть субъектов РФ не разработала программ по работе с мигрантами, ситуация пущена на самотёк, что недопустимо, заявил зампред главы Совбеза Дмитрий Медведев."Треть субъектов РФ такие программы даже не разработали. Средств в бюджете на эти цели нет, при том что у них зачастую живут сотни тысяч таких людей. Это в значительной степени пущено на самотёк, и ситуация эта недопустима. Такая работа должна вестись и на муниципальном, и на региональном уровне, естественно, в координации с министерством внутренних дел, Федеральной службой безопасности", - сказал Медведев на совещании, посвящённом дополнительным мерам по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.Он добавил, что сегодня администрации муниципалитетов часто не владеют информацией о миграционных потоках на своей территории, не взаимодействуют с органами внутренних дел и контролирующими структурами, не знают настроений внутри диаспор и не имеют контактов с их лидерами."И региональные власти не являются в этом смысле образцом для подражания, во всяком случае в ряде регионов", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20220211/diaspory-1772277988.html
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россия, общество, дмитрий медведев
14:10 11.02.2022 (обновлено: 14:47 11.02.2022)
Медведев раскритиковал регионы за плохую работу с мигрантами
Зампред Совбеза Медведев: треть субъектов не имеют программ по работе с мигрантами