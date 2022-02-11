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Московская медицина справляется с беспрецедентной нагрузкой, заявил Собянин
Московская медицина справляется с беспрецедентной нагрузкой, заявил Собянин - РИА Новости, 11.02.2022
Московская медицина справляется с беспрецедентной нагрузкой, заявил Собянин
МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНА СПРАВЛЯЕТСЯ С БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ НАГРУЗКОЙ - СОБЯНИН РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:07
2022-02-11T10:07
2022-02-11T10:07
распространение коронавируса
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омикрон-штамм коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНА СПРАВЛЯЕТСЯ С БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ НАГРУЗКОЙ - СОБЯНИН
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии
Материал дополняется
Московская медицина справляется с беспрецедентной нагрузкой, заявил Собянин
Мэр Собянин: московская медицина справляется с беспрецедентной нагрузкой