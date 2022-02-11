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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Московская медицина справляется с беспрецедентной нагрузкой, заявил Собянин
Московская медицина справляется с беспрецедентной нагрузкой, заявил Собянин - РИА Новости, 11.02.2022
Московская медицина справляется с беспрецедентной нагрузкой, заявил Собянин
МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНА СПРАВЛЯЕТСЯ С БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ НАГРУЗКОЙ - СОБЯНИН РИА Новости, 11.02.2022
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2022-02-11T10:07
распространение коронавируса
общество
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общество, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии
Материал дополняется
10:07 11.02.2022
 
Московская медицина справляется с беспрецедентной нагрузкой, заявил Собянин

Мэр Собянин: московская медицина справляется с беспрецедентной нагрузкой

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Медицинские работники
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МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНА СПРАВЛЯЕТСЯ С БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ НАГРУЗКОЙ - СОБЯНИН
 
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